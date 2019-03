Nejlepší baseballová liga míří na české obrazovky! O2 TV bude vysílat MLB | iSport.cz

„Všechny přímé přenosy budou s českým komentářem, včetně play off. Do vysílání plánujeme zvát i experty nebo aktivní hráče. Pevně věřím, že duely takových legendárních klubů jako New York Yankees, Los Angeles Dodgers nebo Boston Red Sox si najdou své příznivce," uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport, která bude vysílat i prestižní Světovou sérii.

Výhodou u MLB je to, že ročník probíhá mezi březnem a říjnem a příjemně tak vyplňuje letní mezeru, ve které chybí například lední hokej. Zajímavostí je také to, že v červnu se liga poprvé v historii objeví v Evropě, a to konkrétně v Londýně.

Stále populárnější je baseball i v Česku, například Martin Červenka by mohl být prvním Čechem, který si slavnou ligu zahraje. Šestadvacetiletý catcher, jenž má podepsanou profesionální smlouvu s Baltimorem, se aktuálně rve o svou šanci v předsezonním přípravném kempu.