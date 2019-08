Baseballisté slaví historický triumf! Vyhráli ME do 23 let! | iSport.cz

V zápase o titul předvedla domácí sestava hnaná zaplněnými tribunami koncentrovaný a zkušený výkon. „Od začátku jsme na ně šlápli,“ popisoval hlavní trenér.

Dařilo se jak obraně, tak útoku a dominovali nadhazovači. Lukáš Hlouch si v prvních třech směnách připsal čtyři stikeouty a soupeři povolil jen dva hity. Z toho jeden homerun Amona!

Na výkon českého startéra navázali také Ondřej Furko s Danielem Padyšákem. Ten zápas v poslední směně dominantně zavřel. „Dan za námi sám přišel, že jestli bude třeba, tak je připraven do toho jít. Už proti Francii v semifinále si o takovou roli řekl,“ připomněl Chlup sobotní drama v koncovce duelu proti Francii.

Čechům ke zlatu stačilo ve finále šest dobrých odpalů. O čtyři z nich se postaral nejlepší pálkař turnaje Filip Smola a Martin Zelenka (oba po dvou), jenž si připsal také dva stažené body a stal se hvězdou posledního utkání! „Během turnaje strašně vyrostl,“ pochválil ho trenér. „Celkově byl útok famózní. Od každého pálkaře hrozilo nebezpečí. Na turnaji jsme dali osm homerunů sedmi různými hráči. To je unikum,“ vyprávěl spokojeně trenér.

O poslední mistrovský out se skvělým zákrokem a efektní příhrou na první metu postarala spojka Vojtěch Menšík. „To jen dokázalo, jak jsme se dokázali zvednout v obraně. V tom byl největší rozdíl oproti předchozím letům. Defenziva byla docela perfektní,“ chválil šéf českého dugoutu.

Baseballisté oslavili triumf tradičně; při hymně vítězů We Are The Champions od skupiny Queen. A s nadšenými fanoušky v zádech! „Je to strašně velká satisfakce za mistrovství Evropy před dvěma lety, kdy nám titul proti Holandsku proklouzl mezi prsty v desáté směně finálového zápasu,“ radoval se Vladimír Chlup.