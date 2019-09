Čeští baseballisté sní o olympiádě. Reprezentaci čeká boj o Tokio | iSport.cz

Mají před sebou životní šanci. Baseball je na olympiádě poprvé po dvanácti letech a už teď je jisté, že na dalších Hrách v roce 2024 zase nebude. Tokio je ale otevřené okno, do kterého se chtějí čeští baseballisté protlačit, aby si prožili svoje vlastní Nagano, které by jejich sport v zemi posunulo na jinou úroveň.

„Všechno by se změnilo. Kdybychom tam byli, myslím, že by nás to strašně nakoplo,“ usmívá se předseda asociace Petr Dittrich. „Souvisí to s financováním sportu. Určitě bychom sehnali nějaké sponzory. Bylo by to skvělé, zvlášť v Japonsku, kde je baseball národní sport. Baseballovému turnaji bude věnována extrémní pozornost.“

Baseballová asociace vyhlásila pro tenhle rok symbolickou „Road to Tokyo“. Na olympiádě se bude hrát v Jokohamě a Fukušimě a český tým chce být u toho. Rozhodne se v následujících třech týdnech, v nichž musí mužstvo pod vedením kouče Mike Griffina splnit dvě zásadní podmínky. Skončit do pátého místa na mistrovství Evropy v Bonnu a Solingenu, které začíná v sobotu. Tím se dostat do olympijského kvalifikačního turnaje v Parmě. Odtud jde vítěz přímo na olympiádu a druhý v pořadí ještě zůstane ve hře pro dodatečnou kvalifikaci.

„Všichni se moc těšíme. Na téhle cestě jsme už několik let. Připravovali jsme se tvrdě celý rok, na jaře jsme v Arizoně trénovali proti profesionálním týmům. Kluci jsou připravení, mají hodně energie,“ pochvaluje si kouč Griffin.

Baseballový tým patří spolu s tím basketbalovým, který právě bojuje na světovém šampionátu v Číně, k jediným nadějím české olympijské výpravy pro Tokio.

„Přejeme hodně štěstí. Těšíme se na to, že naplníte naše očekávání,“ vyprovodil tým do boje Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru. „Je hrozně fajn mít v rámci letní olympiády na palubě týmový sport. Atmosféra v rámci celého olympijského týmu je jiná, spojuje to sportovce dohromady.“

Češi skončili na posledních evropských šampionátech na čtvrtém a pátém místě, což by jim na postup do kvalifikace stačilo.

„Připravili jsme si mentalitu tak, že bychom jednoznačně chtěli na olympiádu postoupit,“ říká vnější polař Matěj Hejma. „Víme, že šance jsou střídmé a konkurence veliká, ale jdeme tam v nastavení, že chceme vyhrát.“

Povzbuzením je nedávný titul evropských šampionů do 23 let, kterých bude v týmu hned šest.

„V týmových sportech je i outsider občas schopný favorita v zápase porazit. Osvědčilo se to i na naší Evropě do 23 let. Dá se to, když se nám to sejde, všechno je možný,“ věří vnitřní polař Martin Červinka.

Situaci komplikuje, že soupeři hodně využívají naturalizované posily ze zámoří. Český tým se sice na reprezentaci dohodl s Američanem Erikem Sodardem, který má českou maminku. Ten však v době vrcholící základní části MLB září v týmu Tampa Bay Rays. Mužstvo naopak posílí Martin Červenka, pro něhož v Americe už v nižších soutěžích skončila sezona.

„Minulý týden jsem byl za ním ve Virginii a je připraven. Je to největší talent v zemi, jsme rádi, že ho máme,“ pochvaluje si Griffin.