Baseballista Bolek Polívka rozjede „nejmladší“ finále historie | iSport.cz

Baseballové finále Českého poháru odstartuje slavnostním nadhozem Bolek Bolívka. Dvojnásobný držitel Českého lva za nejlepší herecký výkon tím rozjede unikátní finále. Na Městském baseballovém stadionu v Brně Komárově se v něm ve středu 28. srpna od 18.30 hodin střetnou dva historicky nejmladší týmy - Draci Brno do 21 let a Třebíč Nuclears (věkový průměr 22,3 let). Polívku tak po slavnostním nadhozu s největší pravděpodobností vystřídají Ondřej Furko (Draci) a Lukáš Hlouch (Třebíč), čerství mistři Evropy do 23 let.