Záloha Draků překvapila! Kluci koukali s otevřenou pusou, radoval se Chadim | iSport.cz

„Já jsem klukům už v zimní přípravě říkal, že v poháru budeme hrát až do finále,“ usmíval se trenér Pavel Chadim. „Koukali na mě s otevřenou pusou, nevěřili, ale chtěl jsem je přesvědčit, že jsou schopni hrát i proti extraligovým soupeřům. Tři jsme také v poháru vyřadili, což je paráda.“

Draci se v Českém poháru postupně dostali přes Olympii Blansko, Klasik Frýdek-Místek, Techniku Brno a Nuclears Třebíč. „Tři z těchto týmů hrají extraligu a Frýdek-Místek byl nejlepší v druhé lize. Navíc Technika vyřadila naše áčko, takže jsme kluky aspoň pomstili,“ líčí Chadim. „Jsem rád, že když se naše áčko po dvaceti pěti letech nedostalo do finále extraligy, tak aspoň mladí nějaký pohár do klubu donesli.“

Hvězdou finálového duelu byl takřka dvoumetrový nadhazovač Ondřej Furko, čerstvý mistr Evropy do 23 let. Za čtyři směny soupeřům povolil jediný odpal, žádný doběh a připsal si sedm strikeoutů. „Zápas byl hodně vyrovnaný, klíčová byla až dohrávka osmé směny, ve které jsme nacvičeným signálem soupeře překvapili,“ popsal Chadim. „Naznačili jsme ulívku, zahráli odpal do pole, postupně jsme získali šest bodů a bylo rozhodnuto.“

Pro mladé Draky tím sezona nekončí. Čtyři nejlepší týmy do 21 let teď ještě čeká klíčové play off extraligy. V prvním semifinále si Draci zopakují bitvu s Třebíčí (pátek 19, sobota 13 v Brně), ve druhém se střetnou Arrows Ostrava s Hrochy Brno (sobota 12 a 15 v Ostravě).