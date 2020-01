První Čech v MLB? Červenka nikdy nebyl tak blízko, rozhodne kemp | iSport.cz

Dočká se konečně? Baseballista Martin Červenka už dlouhých jedenáct let pracuje na svém snu zahrát si v profesionální lize MLB. A nikdy nebyl tak blízko jako teď. Začátkem února odletí na jarní tréninkový kemp Baltimore Orioles a bude se rvát o místo na soupisce. „Doufám, že se mi to jednou povede,“ říká Červenka.

Jaro znamená novou šanci. A pro Martina Červenku to platí dvojnásob. Víc než desetiletí se pomalu posouval patry systému profesionálního baseballu v USA, aby se na letošním jarním kempu Orioles dostal do situace, z níž se může poprat o dvě místa na soupisce pro svou pozici zadáka. K dobru má už loňskou účast na předsezonním kempu.

„Určitě je to výhoda, vím, do čeho jdu. Znám hráče, mladé i staré, druhý rok budu zkušenější,“ pochvaluje si Červenka. „Dokud o mě budou mít zájem, budu rád do Ameriky jezdit. Stále toužím se do MLB dostat.“

Červenka strávil sedm let ve strukturách organizace Cleveland Indians, pak ho nakrátko podepsali San Francisco Giants a teď bojuje o svou šanci v Baltimoru.

Na jeho pozici zadáka, neboli catchera, Orioles v loňském draftu jako celkovou jedničku vybrali Adleyho Rutschmana, s ním se ale ještě tuhle sezonu nepočítá. Na začátku sezony bývá většinou místo pro dva zadáky a v Orioles mají nejlepší pozici čtyři borci se zkušenostmi z MLB – Bryan Holaday, Pedro Severino, Austin Wynns a Chance Sisco.

„Holadaye a Severina moc neznám. S dalšími dvěma už jsem trénoval. Wynns se vším pomáhá, Sisco je víc na sebe, ale je taky fajn, nikdy nedělal naschvály, když jsem potřeboval poradit,“ líčí Červenka.

Zadák v baseballu klečí na domácí metě a komunikuje s nadhazovačem. Chytá od něj míče a dává také pozor, aby soupeři nekradli mety.

„V Americe se hodně koukají na to, jak dokáže nadhazovače vést zápasem, i když se mu nedaří, to je hlavní práce catchera,“ vysvětluje Červenka. „Záleží, co je nadhazovač za typ člověka, jak přemýšlí, jak se s ním dohodnete, jak vám věří, co vidíte na pálkaři. Wynns mě naučil, abych před každým zápasem zašel do video roomu, kde mají knížku plnou hráčů z druhého týmu s místy, kam pálkaři pálí. Napíšu si poznámky, které se v zápase snažím dodržovat. Pomáhá mi samostudium psychologie. Snažím se číst, jak se pálkař cítí.“

Martin Červenka dál sní svůj sen o MLB. • Foto ČTK

Červenka si jako zadák vybudoval solidní renomé, jeho druhou povinností je ale chodit na pálku a tady má ještě rezervy.

„Hra v poli je mojí výhodou, určitě je to jedna z věcí, kterou umím, a proč jsem se tam dokázal udržet tak dlouho,“ líčí Červenka. „Doufám, že se přidá pálka. Čím víc pálíte, tím užitečnější jste.“

První pozvánku do jarního kempu Orioles dostal Červenka vloni, v sezoně pak hrál v nižší soutěži za Bowie Baysoxx a v druhé nejvyšší lize AAA za Norfolk Tides. V pauze před další sezonou trénoval i hrál v zimní lize v Dominikánské republice.

„Bylo to jiné, než na co jsem zvyklý z Ameriky. Dominikánci jsou horké hlavy, kluci na sebe řvou, ale nic, co by bylo vyhrocené,“ usmívá se Červenka při vzpomínce.

Na kempu je jeho cílem dostat se mezi dva zadáky pro MLB. Pokud to nevyjde, bude hrát v nižší lize a doufat, že si ho jeho tým vytáhne zpět.

„Baltimore se snaží doplnit tým mladými hráči, což je pro mě dobré. V klubu mě znají, nabral jsem další zkušenosti,“ přemítá Červenka. „Musím hrát co nejlíp a zlepšovat se. Záleží, jak hrají ostatní, jestli se někdo zraní, jak se hodíte trenérům. To jsou faktory, které člověk nemůže ovlivnit. Nějak se to vyvine. I během sezony tam povolávají hráče nahoru, dolů. Minulý rok to Orioles hodně točili, šance určitě je.“