Baseballisté na kvalifikaci World Baseball Classic neletí. Dalo se to čekat, říkají | iSport.cz

Do poslední chvíle doufali v dramatický zvrat. Baseballová kvalifikace World Baseball Classic v americkém Tucsonu, kterou co čtyři roky pořádá MLB, byla kvůli pandemii nového typu koronaviru odložená. Doma tak zůstali i čeští reprezentanti.

„Upřímně, až tak už jsem to neprožíval, protože se to v současné situaci dalo čekat,“ říká reprezentační nadhazovač Boris Bokaj. Čeští baseballisté se měli o postup do prestižní akce, které se účastní i zámořští profesionálové, utkat s pěti soupeři. Ve skupině mají Filipíny, Španělsko, Nový Zéland, Panamu a Velkou Británii. „Formát se proti předchozím ročníkům změnil, ze skupiny postupují dva nejlepší, věřili jsme si,“ říká Bokaj. „Bohužel. Uvidíme, jak to dopadne. Mluví se o tom, že by se mohlo hrát v říjnu, ale to jsou zatím jen spekulace.“

Reprezentanti byli do včerejšího večera připravení v pohotovosti. Původně měli odlétat v sobotu, kvůli vyhlášenému zákazu letů do Spojených států byli operativně nachystaní vyrazit dnes. „I tahle šance ale padla, akce se ruší,“ pokrčil rameny Bokaj.

Hrající trenér úřadujících mistrů Arrows Ostrava teď řeší ligovou a klubovou přípravu. „Zatím nevíme, jestli to budeme přes omezení zvládat, sledujeme, jak se situace vyvíjí,“ říká Bokaj. „Oficiálně zatím zpráva o začátku ligové sezony nepřišla.“ Ostravané by měli domácí soutěž rozjíždět na začátku dubna. V červnu navíc hostí finálový turnaj Poháru mistrů, na kterém se má představit osm nejlepších týmů Evropy. Včetně pořádajícího klubu Arrows.