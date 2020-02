Baseballisté sbírají peníze na unikátní dokument. Kdo povečeří s Čechem? | iSport.cz

Pustili se do unikátního projektu. Bratři Jakub a Michal Ondráčkovi natáčí celovečerní dokument o fenoménu českého baseballu. Jak je možné, že amatérský sport s hráčskou základnou v řádech jednotek tisíc dokáže na významných turnajích konkurovat profesionálům z nejslavnějších soutěží světa? Jak hráči kloubí profesní život s tréninkem a zápasy? Podaří se jim uspět na březnové kvalifikaci World Baseball Classic? To vše je námětem projektu s názvem Inbetween.

Z řady příběhů, které se v reprezentačním týmu nabízí, si Ondráčkovi vybrali tři zástupce: gynekologa Radima Chrousta, hasiče Martina Schneidera a manažera Matěje Hejmu. „Když uděláš chybu na hřišti, ztratíš bod. Když ji uděláš v nemocnici, někdo může přijít o život,“ říká v úvodních záběrech dokumentu Radim Chroust. Na portálu Hithit.com už se rozjela sbírka na výrobu filmu. Finanční příspěvky jsou odstupňované, jednou z odměn je například večeře s reprezentačním zadákem Petrem Čechem. „Jen to ale nesmí být indická kuchyně,“ upozorňuje s úsměvem Čech.

„Tohle téma viselo ve vzduchu už dlouho,“ říká Jakub Ondráček, který bratrem baseball dlouho za reprezentaci hrával. Prostředí tedy oba znají dokonale. „Fakt je to světový unikát. V tom smyslu, že baseball je u nás stále amatérský sport, ale i tak se na světových turnajích dokážeme řadit k favoritům. Potrápit profíky.“

Za příklad dává poslední kvalifikaci World Baseball Classic v roce 2016, kdy Češi senzačně vzdorovali našlapanému Mexiku a padli tehdy až po velkém boji 1:2. Mexičany na domácí půdě táhnul Adrián González, jedna z největších hvězd baseballové MLB. Solo homerunem se blýsknul právě Matěj Hejma, jeden z hrdinů chystaného dokumentu.

„Proč zrovna tihle tři kluci? Jednak jsou klíčovými oporami národního týmu a potom mají zajímavé životní příběhy,“ vysvětluje Ondráček. „Nadhazovač Radim Chroust je doktor, který přivádí na svět nové životy. Spojka Martin Schneider je hasič, co lidské životy zachraňuje. A špičkový pálkař Matěj Hejma je akviziční manažer mezinárodní společnosti. Každý se pohybuje v jiném světě, rozkročení je opravdu široké.“

Na webu Hithit.com si vypsali na projekt Inbetween cílovou částku 600 tisíc korun. Pokud se za 45 dní částku nasbírat nepodaří, všechny peníze se „sponzorům“ vrátí. Za první čtyři dny na účet přistálo přes 90 tisíc korun. Lea Chroustová, maminka Radima Chrousta, například investovala 10 tisíc.

„Jsme překvapení, jak se to rozjelo,“ neskrývá Jakub Ondráček. „Hlásí se k tomu i hráči z reprezentace, vzali to za své. Sami vymýšlejí ceny a odměny pro ty, co přispějí. Vtipálek Petr Čech přišel s večeří. Sám je teď zvědavý a napnutý, jestli si ho někdo (za 15 tisíc korun) vybere. A my nakonec taky. Pevně věříme, že projekt vyjde. Český baseball by si to zasloužil.“