Lekce baseballu: catcher řídí hru, co určuje pořadí pálkařů a nadhazovačů?

Baseball spoustě lidí připadá složitý, ale není to raketová věda, nýbrž dětská hra. Rozhodují ji dynamika, uvážlivost a strategie, říká se, že jsou to nejrychlejší šachy. Pokud si chcete vychutnat World Baseball Classic, zkuste lekci Arnošta Dubového, aktuálně zraněného vnějšího polaře a zároveň učitele zeměpisu a tělovýchovy na brněnském gymnáziu Matyáše Lercha.

CATCHER „U nás je catcher Martin Červenka a ze své pozice řídí hru. Udává nadhazovačům typy nadhozů. Snaží se poznat pálkaře. Podle toho, jak švihají, určuje, který nadhoz je pro určitou situaci vhodný. Martin, neboli Barry, je zkušený a hrál devět let profesionální baseball. Barry je nejlepší catcher v Evropě, všichni mu věří. Většinou, co udá za signál, to nadhazovač háže. Catcher jediný vidí na celou hru, proto by ji měl řídit."

NADHAZOVAČI „Tenhle turnaj je specifický tím, že ještě nezačala sezona, v rámci ochrany zdraví nadhazovačů jsou nadhazovací limity. Za zápas můžou naházet maximálně 65 nadhozů, pokud nahází 50 nadhozů, musí čtyři dny odpočívat, pokud nahází 30 nadhozů, musí odpočívat jeden den. I když na vás vyleze nadhazovač top kvality, tak víte, že má jen 65 nadhozů. Tým může zapracovat, že během tří směn jde tento nadhazovač dolů. Nadhazovači se dělí na startery, relief pitchery a closery. Naši starteři jsou Martin Schneider, Daniel Padyšák, Lukáš Ercoli, Marek Minařík. Pak jsou relief pitcheři, dohazovači, kteří vyplňují mezery. A pak máte closery, kteří jsou připraveni na devátou směnu, když vedete, přijdou ten zápas zavřít."

VNITŘNÍ POLE „První a třetí meta jsou rohy, potom máme dvojku a spojku, což bývají většinou nejatletičtější hráči, protože pokrývají největší část hřiště. Když jdou odpaly do zadního pole, oni si pro ně většinou sbíhají. U nás jsou na první metě Martin Mužík, na druhé Kuba Hajtmar, teď tam přibyl Eric Sogard, na třetí je Filip Smola a na spojce Vojta Menšík. Kuba je nejlepší druhá meta v Evropě, podívejte se, jak je uvolněný, musí mít klidné zpracování, chytne a háže. Rohoví hráči jsou většinou siloví pálkaři, což je Martin Mužík na první metě. Na třetí metě musí mít člověk dobrou reakci na míč, být hbitý a nemít strach. Když praváci odpálí, tak je to velká rána. Největší síla odpalů je na třetí metu. Tam hraje šlachovitý Filip Smola."

ZADNÍ POLE „Když stojíte v krajním poli a jde na vás odpal, tak víte, že se bude vytáčet vždycky k lajně. Pak je odpal do mezery, kdy funguje spolupráce mezi outfieldery. Center fielder řídí celou obranu, jak by měla stát při odpalech. Catcher udává signály, vidí to vnitřní polaři a předávají signály zadním polařům. Signály si předáváme, jaký bude typ nadhozu, abychom byli připraveni na tu variantu. Z technických nadhozů bývají horší odpaly, z rychlých zase bývají odpaly pozdě a letí to na určitou stranu. Jsou to šachy, kdy musíte spolupracovat navzájem."

PÁLKAŘI Je jich celkem devět a každý z nich má svou roli. První dva pálkaři většinou bývají rychlí, kontaktnější pálkaři, jejich cílem je dostat se na metu. Tzv. lead-off, první pálkař, je Vojta Menšík, jeho cílem dostat se jakýmkoli způsobem na metu. Cílem druhého pálkaře je posunout prvního. U nás je to Péťa Zýma, teď se tam staví i Eric Sogard, který je na pálce kontaktní. Po něm jdou Marek Chlup a Martin Červenka, nejsilovější a asi nejlepší pálkaři v našem týmu, kteří mají stáhnout běžce na metách pro body. Další v pořadí jsou Martin Mužík, Matěj Menšík, další siloví pálkaři. Sedmý jsem chodíval já, teď tam chodí Willie Escala. Končí Filip Smola a Kuba Hajtmar."

SUPLUJÍCÍ PÁLKAŘ „V line upu máte osm hráčů z obrany, kteří chodí zároveň i na pálku. Devátý by měl být nadhazovač, ale místo něj chodí suplující pálkař. Je to i kvůli ochraně nadhazovačů. Když dáte nejlepšího nadhazovače na pálku a trefí ho, tak ho můžou vyřadit z celé sezony. A často, když švihají, jsou to pro ně nestandardní pohyby a můžou se zranit. Suplující pálkař sedí na lavičce, a když přijde jeho čas, chodí jenom na pálku."