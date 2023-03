Dvakrát prohráli, ale mají srdce Japonska: Gentlemani! Hrdinové!

Čeští baseballisté po sobotní porážce s Japonskem na World Baseball Classic prohráli i další zápas základní skupiny, s Koreou padli v noci na neděli po nepovedeném začátku zápasu 3:7. Stále můžou postoupit do čtvrtfinále, zároveň nemají jisté čtvrté místo ve skupině a postup na příští WBC. Japonci ale ale i přes porážky oceňují jejich výkony, gentlemanské vystupování a nezdolnost Willieho Escaly, který zápas se Samuraji dohrál přes tvrdou ránu do kolene. A s Koreou hrál zase.

Nejslavnější baseballista dnešních dnů Shohei Ohtani právě získal první metu, kde už na něj čekal Martin Mužík. A kamery s potěšením zabíraly jejich následnou konverzaci. Týkala se do velké míry senzační show nadhazovače Ondřeje Satorii, který v úvodu sobotního zápasu Japonce trápil svými atypickými nadhozy.

„Řekl jsem mu Nice to meet you!,“ prohodil Mužík k Ohtanimu. „Řekl, že mě taky rád poznává. Říkám: Takový nadhozy jsi asi ještě nezažil, co? Zavrtěl hlavou. Říkal, že má Ondra nad tím nadhozem úžasnou kontrolu, a že ještě nic takového neviděl. My se takhle na metách bavíme normálně. Zápasy jsou dlouhé, co máte pořád dělat.“

V sobotu proti Japonsku si Češi přes porážku 2:10 zasloužili pozornost několika povedenými výkony. Satoriu doprovodil například první metař Martin Mužík. Hvězdného pálkaře Larse Nootbaara pomohl vyautovat spektakulárním zákrokem, kdy akrobaticky chytil odpálený míč a v pádu ho pod tělem přesně poslal na metu, kde míč zachytil Satoria. Záběr se stal na internetu rychle virálem.

„Je to brutální. A jede i ten homerun, už měl milion shlédnutí,“ usmíval se Mužík s připomínkou svého slavného vítězného odpalu z prvního zápasu proti Číně.

Emotivním hrdinou víkendu je pro Japonce vnější polař Willie Escala, který v sobotu inkasoval do kolene ránu míčem, který nadhazovač Roki Sasaki napálil rychlostí 162 kilometrů v hodině. Escala se sice chvíli svíjel na zemi v bolesti, ale pak se zvedl a za chvilku už si zkoušel sprinty. Publikum v Tokyo Domu šílelo. A byl to jen začátek.

„Češi jsou tu teď opravdu neskutečně populární. Nejvyhledávanější hastagy na Twitteru jsou Escala a Czech team,“ usmíval se Kenshoku „Kenny“ Takubo, průvodce českého týmu po Japonsku. „Moment, kdy dostal Willie do kolene, má pět a půl milionu shlídnutí. Kamarádi už mi říkali, ať seženu jeho autogram.“

Japonský Twitter zaplavily obdivné komentáře i proto, že po zápase projevili vítěznému soupeři úctu a zatleskali mu.

„Čeští hráči se ukázali jako praví gentlemani a jako silný tým. Přeju baseballu v Česku štěstí do budoucna,“ zněl jeden z komentářů.

Escala dostal na zraněné místo speciální chladící bandáž a ráno se bez jakýchkoli výmluv zjevil na rozcvičení před mačem s Koreou.

„Chodím normálně, cítím se dobře,“ usmíval se.

Do nedělního mače nastoupili čeští hráče jen po několikahodinovém spánku. Někteří z nich usínali po druhé hodině v noci a v půl deváté už seděli v autobusu do Tokia Domu. Start do zápasu s Koreou pak reprezentaci těžce nesednul. Nadhazovač Lukáš Ercoli se na kopci trápil, v úvodní směně dovolil soupeři pět bodů. A když před konce druhé směny opouštěl hřiště, Korejci měli osm odpalů a k dobru skóre 6:0.

Uklidnění přinesl nástup nadhazovače Jeffreyho Barta, naturalizovaného Američana, který dlouhodobě žije v Česku a v extralize hraje za Třebíč, kde dělá i hlavního trenéra. Barto předvedl vynikající výkon, vydržel na kopci od konce druhé směny až do sedmé, naházel 59 nadhozů a z toho hned 40 bylo striků.

Český útok dlouho ničil Se Woong Park, špičkový nadhazovač korejské ligy KBO zařídil osm strikeoutů. Poprvé odpálil až v páté směně Martin Červenka. Na první body si Češi sáhli v sedmé směně díky odpalu Matěje Menšíka, který stáhnul domů Erica Sogarda a Marka Chlupa na metách. Korejci reahovali druhým homerunem dne s podpisem Ha-Seong Kima, vnitřního polaře San Diego Padres z MLB.

Češi ještě dostali jednu šanci. V osmé směně měli na pálce Martina Červenku a plné mety. Z nadějné situace ale vytěžili jediný bod za doběh Marka Krejčiříka, který na metách jako tzv. pinch runner vystřídal Filipa Smolu.