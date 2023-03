Hrdina Barto: Šanci máme. Češi ještě můžou postoupit, výhra je nutnost

PŘÍMO Z TOKIA | Našel v Česku ženu a nový život. A na World Baseball Classic nadhazovač Jeffrey Barto v zápase s Koreou své nové vlasti vrátil službu. Českému týmu přišel na pomoc v kritické chvíli, kdy se mač při skóre 0:6 propadal do bažin. Barto předvedl skvělý výkon, i porážka 3:7 nakonec reprezentaci drží v boji o postup do čtvrtfinále. Už v sobotu Česko prohrálo s Japonskem 2:10. Matematika je zamotaná, vítězství v pondělním zápase s Austrálií je nutnost.

Už dávno neměl hrát baseball. Česko ale Jeffreymu Bartovi překopalo život na ruby. Založil si tu rodinu a své předsevzetí už se na hřiště nevracet, zatím nechal být. Přesvědčil ho k tomu reprezentační trenér Pavel Chadim a krátce po začátku zápasu s Koreou na WBC se mu Barto hodil.

Třiatřicetiletý nadhazovač přišel na kopec koncem druhé čtvrtině zápasu s Koreou, kdy byli Češi na ručník. Jeho předchůdci Lukáši Ercolimu se nedařilo, přidaly se chyby obrany a bylo z toho rychlé manko 0:6. Až Barto Čechy uklidnil a dokonce jim dal šanci bojovat o úspěch.

„Byl to jeden z jeho nejlepších zápasů, co jsem od něj viděl. Má českou ženu, české dítě, hraje dlouho v extralize, jsem za něj strašně šťastný,“ pochvaloval si kouč Chadim. „Čechem se nerodíte, Čechem se stáváte. Já věřím, že tohle byla odměna za to, co pro český baseball udělal.“

Barto přišel do Česka poprvé v roce 2016, aby hrál za extraligové Hrochy Brno, následně působil i jako jejich trenér. O rok později tady potkal svou manželku. Pak působil v Chorvatsku, v roce 2021 se ale vrátil do Česka a od té doby pracuje jako hlavní trenér v Třebíči. A nakonec se vrátil i na hřiště.

„Vrátil jsem se do České republiky, domluvil jsem se v Třebíči a zjistil jsem, že by to tam mohlo fungovat. Pořád jsem se cítil dobře a pak za mnou přišel Pavel Chadim. A jsme tady,“ usmíval se Barto.

Na kopec přišel v kritické chvíli, ale týmu dal klid. Vydržel od konce druhé směny až do sedmé, naházel 59 nadhozů a z toho hned 40 bylo striků. Pustil jenom jednobodový homerun Ha-Seong Kima, vnitřního polaře San Diego Padres z MLB.

„No, jo je to dobrý pálkař. Všichni jsou to dobří pálkaři,“ usmíval se Barto, který se během dne na metě utkal dohromady s osmnácti pálkaři. A drtivou většinu z nich vyházel. „Dneska mi fungovalo všechno, changeupy (pomalejší nadhozy – pozn. red.), fastbally, kombinace, různé vychytávky. Obrana mi hodně pomáhala, udělala hodně akcí. Je sranda, když nadhazujete a máte za sebou takové kluky.“

Český tým se v obraně probudil a v sedmé směně získal první dva body díky dvoubodovému odpalu Matěje Menšíka, který dotáhli na domácí metu Eric Sogard a Marek Chlup.

„Po takové první směně by se špatné týmy úplně rozpadly, ale dobré týmy taková situace posílí a stmelí,“ komentoval vývoj zápasu Chadim. „Jsem na kluky hrdý, bojovali jsme až do konce. Snažili jsme se a věřili a nic nebylo ztraceno, ukázalo se, že jsem dobrý a silný tým, Korejci na nás museli vytáhnout šest nadhazovačů.“

Český tým se o víkendu musel popasovat s náročným dvojbojem. Sobotní zápas s Japonskem skončil kolem jedenácté hodiny večer tokijského času, někteří hráči usínali až po druhé ráno. V 8.30 už odjížděl týmový autobus do Tokio Domu, kde se v nedělní poledne hrálo s Koreou.

„Já jsem strašně pyšný na kluky,“ hodnotil Chadim. „Aby si fanoušek, co nezná baseball, uměl představit, co to bylo, tak to je jako kdyby Zbrojovka Brno hrála ve 24 hodinách proti Realu Madrid a Barceloně.“

Před posledním zápasem základní skupiny, který se hraje v noci na pondělí českého času s Austrálií, má český tým stále šanci postoupit do čtvrtfinále. Spoléhat musí na pomoc Japonska a jeho nedělní výhru proti Australanům. Pak musí Češi porazit Australany. Pokud by Korea ve svém posledním zápase s Čínou prohrála, Čechům by na postup stačilo jakékoli vítězství. Pokud ale Korea Čínu porazila, rozhodovala by minitabulka tří týmů se stejným počtem bodů.

Na WBC přitom nerozhoduje skóre, ale koeficient, v němž hraje roli počet inkasovaných bodů a zároveň počet zahraných autů v obraně. Klíčem bude porazit o Austrálii o co nejvíc bodů, ale zároveň soupeři nedovolit příliš doběhů.

Česko ale zatím nemá ani definitivní jistotu, že skončí ve skupině do čtvrtého místa a zajistí si tak účast na příštím turnaji WBC v roce 2026. Tu by jim dalo až vítězství s Austrálií, případně porážka Číny s Koreou.

„My samozřejmě myslíme na čtvrtfinále. Proti Austrálii musíme vyhrát. Když jste zatlačeni ke zdi, je zábava hrát baseball. Všechno, co potřebujete, je šance. A my ji máme,“ věří Barto.