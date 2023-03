Česko - Austrálie 3:8. Baseballisté drželi naději, ale po prohře končí

Do posledního zápasu v základní skupině World Baseball Classic byla česká reprezentace ve hře o postup do čtvrtfinále. S Austrálií nakonec prohrála 3:8 a na šampionátu tak končí. O jejich pořadí a jistotě místa na příštím turnaji WBC v roce 2026 rozhodne zápas Koreje s Čínou. Češi potřebují vítězství Koreje, případně aby Čína inkasovala aspoň pět bodů při plném počtu směn.

Martin Schneider slezl z nadhazovačského kopce a cestou do českého dugoutu ho oslavoval nadšený potlesk Tokio Domu. Schneider, v civilu profesionální hasič, se usmál, sundal si svou čepici, odhalil šátek s trikolorou a baseballkou zamával na rozloučenou.

Když Schneider své místo opouštěl, Česko drželo s Australany remízu 1:1 a reálně bojovalo o postup do čtvrtfinále, k němuž potřebovalo vítězství a neinkasovat víc než tři body za doběhy soupeřů na domácí metu. Šance se zhroutila v závěrečných třech směnách.

Až do šesté směny zápasu vládli nadhazovači a výborné výkony obou obran v poli. Česku pomohl například spektakulární zákrok středního polaře Marka Chlupa, když se odvážně vrhnul za dlouhým míčem z pálky Aarona Whitefielda. Michal Smola měl zase trochu štěstí, když zakolísal, ale vysoký míč chytil v rukavici za hlavou.

Dvě třetiny zápasu se hrálo 1:1, český bod připravil odpalem Petr Zýma, a pak pro něj i doběhl při hitu Erica Sogarda. Nízké skóre mělo význam. Češi totiž bojovali nejen o vítězství, ale taky o co nejmenší počet inkasovaných doběhů, aby měl šanci v případné minitabulce s Austrálií a Koreou. Naděje držel téměř bezchybný Schneider, který vydržel na kopci téměř celých šest směn, nasázel 68 nadhozů a hned 46 z nich byly striky.

V závěru se australští pálkaři prosadili a výhrou svému týmu zajistili postup do čtvrtfinále turnaje spolu s Japonskem. Dvěma odpaly a jedním doběhem přispěl Australanům i Tim Kennelly, který je také dobrovolný hasič. První australský bod zajistil homerunem Alex Hall, který končil zápas s dvěma odpaly a dvěma doběhy.

Češi si udělali radost ještě snížením v osmé směně, kdy pro body doběhli Vojtěch Menšík a Eric Sogard. V deváté směně ještě na plných metách čekali Mužík, Grepl a Hajtmar, Australané ale při dalším odpalu Kubici zahráli dvojitý aut a byl konec na turnaji, kde zanechali skvělý dojem.

„V Japonsku je ten zájem obrovský, je vidět, že je baseball v Japonsku národním sportem. I díky tomu je pozornost pro český tým naprosto mimořádná,“ řekl Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury, který vyrazil do Tokia reprezentaci podpořit. „Myslím, že účast našeho týmu na této globální akci, kterou sledují sta miliony lidí na celém světě, je skvělou reklamou pro Českou republiku a pro český sport. U nás doma baseball nepatří mezi nejpopulárnější sporty, ale to, co národní tým teď dokázal, přepisuje mediální pozornost.“

Díky úvodnímu vítězství s Čínou má Česko reálnou šanci skončil v základní skupině na čtvrtém místě, které by jim zajistilo start na příštím WBC v roce 2026. Rozhodne poslední zápas skupiny mezi Koreou a Čínou. Jistotu dává Čechům korejské vítězství, případně pět inkasových doběhů Číny při plném počtu směn.