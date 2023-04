PŘES PŘÍKOP: Co scházelo, aby se Červenka stal prvním Čechem v MLB?

V dalším dílu pořadu Přes příkop přivítal Zdeněk Haník dva hosty - baseballistu Martina Červenku a redaktora deníku Sport a webu iSport.cz Martina Haška, který byl součástí výpravy české reprezentace při premiérové účasti na World Baseball Classic v Japonsku. Čím byl turnaj specifický, jak fungovala spolupráce týmu a médií, v čem je práce sportovního novináře náročná i jak zhodnotil 10 let působení v amerických ligách český hráč? To vše se dozvíte ve VIDEU.

Jak v Tokiu probíhala kooperace reprezentace a redaktorů, to aktéři vysvětlili. Novináři, kteří se snaží zvýšit zájem o baseball u nás, byli v kontaktu s týmem většinu času, ale přišel i okamžik, kdy jejich přítomnost nebyla vhodná. Jednalo se o rituál vítání nováčků, kdy si odchod médií vyžádal právě Martin Červenka. Redaktoři jeho rozhodnutí naprosto respektovali a chování jeho jako lídra, který chce zaručit soukromí svému týmu i ocenili. Český tým na turnaji budil velkou pozornost a byl neustále obklopen médii a právě fungování našich zástupců a jejich profesionalitu a nenápadnost poté vyzdvihl trenér Pavel Chadim.

Do dějiště sportovní události dorazil český výběr v pozici outsidera a výjimečnost akce vysvětlil pozvaný hráč. „Je to největší baseballový turnaj na světě a je speciální tím, že jsou uvolnění ti největší hvězdy z Major League Baseball. Takže jsme měli šanci hrát proti nejlepším hráčům na světě. Oproti mistrovství světa nebo Evropy, kam kluby ty hráče, kteří berou miliony dolarů a každý je zná, neuvolňují. Takže WBC je jediný turnaj, kde mají možnost reprezentovat všichni.“

Martin Červenka působí u týmu jako chytač a pro laiky i vysvětlil, v čem je jeho pozice specifická. „Moje hlavní funkce je pomáhát nadhazovači, znát strategii na pálkaře a vybírat správné typy nadhozu. To znamená, správně to nějakým způsobem mixovat a zároveň poznat, když pálkaři určitý typ nadhozu nesedí, tak ho hodit víckrát.“

Hráč 10 let působil ve Spojených státech amerických, kde se postupně probojoval až těsně pod vrchol. Co chybělo, aby se stal prvním Čechem hrajícím v nejprestižnější lize světa? To detailně i se systémem fungování jednotlivých úrovní popsal ve videu. Teď působí v české extralize, kde obhajuje titul pro nejlepšího homerunistu.

Nyní už expert i na baseball Martin Hašek, který se i v rámci dlouhodobé strategie snaží k tomuto sportu nalákat více fanoušků, má v redakci na starosti další sporty jako jsou atletika, plavání či lyžování. O svém zajímavém povolání se rozpovídal. „Sportovní novináři, to je takový zvláštní druh lidí, většinou jsou to děti, které mají rády sport, ale nejsou natolik dobré, aby ten sport hrály, tak hledají nějakou cestu jak u něj zůstat, takže většinou zůstanou u toho tím, že píšou. Naše práce je náročná celoživotní věc, takže musíte mít vášeň, aby se tomu člověk mohl věnovat.“

Společně pak zavzpomínali na finále již zmíněného turnaje, kde se v úplném závěru utkal nejlépe placený baseballista světa Mike Trout v dresu Ameriky proti Shoheiovi Ohtanimu, který nakonec zařídil Japonsku zlato.

„Jsou to dvě naprosté megastar. To je jako kdyby byl rozstřel mezi Messim a Ronaldem, nebo nevím jaký jiný příměr vymyslet. Bylo to něco neuvěřitelného, vrchol celého šampionátu. Na těch okamžicích záviselo úplně všechno a byla to skvělá reklama pro baseball,“ říká Červenka.

Ani jeden z těchto týmů se pochopitelně nezúčastní mistrovství Evropy, které na konci září bude hostit Česká republika. Naše reprezentace má ve skupině Rakousko, Řecko a Španělsko. A jak k tomu z pohledu média přistoupí deník Sport a web iSport.cz? To shrnul jeho redaktor.

„My počítáme, že se během roku budeme baseballu věnovat a chceme využít toho boomu, který tady určitě byl kolem WBC a domácí mistrovství s cílem získat první historickou medaili bereme jako obrovskou příležitost baseball fanouškům naservírovat.“

Co dalšího se v baseballovém díle pořadu Přes příkop dozvíte: