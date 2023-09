Nominace se zavírá. Baseballisty čeká těžký test: tři zápasy s šampiony

Na jaře si na slavném World Baseball Classic v Tokiu získali pozornost celého světa, teď chtějí čeští baseballisté úspěch na ME, které už příští týden začíná v pěti českých městech. V rámci přípravy musí o víkendu zvládnout tři zápasy s Nizozemci, vítězi posledních čtyř evropských šampionátů. Po něm už se uzavře nominace.

Tuhle sezonu začínali uprostřed české zimy a ještě je pořád čeká velký vrchol, evropský šampionát, který se po devíti letech vrací do Česka. Před turnajem, který začíná příští neděli, se tým reprezentačního kouče Pavla Chadima o víkendu třikrát střetne s Nizozemci.

„Bude to náročný trip,“ říká trenér.

Jeho mužstvo už se blíží konečnému tvaru, ale boj o nominaci ještě pořád běží. Do Nizozemska nepoletí nadhazovač Martin Schneider, který by ale měl být k dispozici v posledních přípravných zápasech příští týden. Z rodinných důvodů bude chybět i Eric Sogard, vnitřní polař s jedenácti lety zkušeností z Major League Baseball.

Tým ve čtvrtek absolvoval dobrovolný trénink a v pátek by s ním měli odletět i zámořské posily Marek Chlup, Vojtěch Menšík a William Escala, kterého během World Baseball Classic proslavila rána do kolene od japonského hvězdného nadhazovače Rokiho Sasakiho.

„Doufám, že budou všichni zdraví,“ řekl ke skládání týmu Pavel Chadim.

Mužstvo začalo závěrečnou přípravu už o minulém víkendu v rámci krátkého soustředění v Ostravě. Hráči spolu v rámci teambuildingu navštívili důl Landek, ale činili se i na hřišti pod dohledem kondičního kouče Radima Jebavého. „Byl to jeho víkend, potřebovali jsme nastartovat tělo,“ vysvětloval Chadim. „Sezona byla strašně dlouhá, začali jsme tvrdě pracovat v lednu. To se v baseballu neděje, abyste devět měsíců šponoval naplno. Chtěli jsme to nastartovat, sehrát obrany, sehrát útoky.“

Další zkouškou budou tři zápasy v Rotterdamu proti Nizozemcům během pátku, soboty a neděle. V pondělí pak Chadim rozhodne o konečné nominaci 24 hráčů pro evropský šampionát. Ve čtvrtek 21. září a v pátek 22. září se národní mužstvo v Brně v posledních přátelských zápasech před turnajem střetne s Itálií.

„Stadion už bude plně oblečen do barev Eurobaseballu, a tak všichni mohou před začátkem turnaje pocítit blížící se atmosféru,“ řekl Tibor Alföldi, marketingový a komunikační manažer šampionátu.

Březnový úspěch na World Baseball Classic rozpoutal zájem o český baseball a české hráče nejen mezi fanoušky, ale rovněž mezi novináři. V Česku už tak nyní natáčí mediální tým MLB Europe, chystá se sem opět Michael Clair, reportér pro Major League Baseball, a japonské TV Asahi a NHK World Japan.

Vstupenky na základní skupinu v Ostravě, ve které se český tým utká postupně s Rakouskem, Řeckem a Španělskem, jdou rychle na odbyt, ale jsou stále k dispozici.