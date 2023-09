Hvězda baseballistů je v Česku. Poprvé: Miluju ty kluky. Chci medaili

Eric Sogard dorazil do Česka, které bude reprezentovat na ME baseballistů, opět i s celou rodinou • ČTK / Deml Ondřej

Jeho maminka Anna Vodičková odešla z komunistického Československa po sovětské okupaci v roce 1968. A Eric Sogard ve čtvrtek večer poprvé přistál tam, kde se narodila. Jeho mladší bratr, nadhazovač Alex, už v minulosti Česko reprezentoval. Vnitřní polař Eric, nejlepší český pálkař březnového tokijského tažení, chce teď týmu na přelomu září a října pomoct k historické medaili.

Jaká byla cesta?

„Bylo to dlouhý let, ale bylo to fajn, děti byly fantastické. Nedorazilo nám pár zavazadel a bohužel nepřišly ani moje pálky. Doufám, že doletí, protože budou docela důležité. (směje se) Jinak to byl skvělý let. Cestovat jsme zvyklí. Do Tokia jsme taky vyrazili dohromady jako celá rodina. Je to báječná příležitost prohlédnout si svět. Jsme moc rádi, že jsme tady.“

Jak se těšíte na setkání se spoluhráči, které jste neviděl od březnového World Baseball Classic?

„Těším se moc a doufám, že navážeme tam, kde jsme skončili. V České republice jsem poprvé, stejně jako moje rodina. Chtěl jsem přiletět už dlouho. Můj bratr tady kdysi byl, když hrál kvalifikaci v Německu a byl nadšený. Při první příležitosti jsem bohužel nemohl přijet, ale teď jsem rád, že jsem tady. Vždycky jsem chtěl za český tým hrát, ale nikdy to nešlo skloubit s mým program hráče Major League. Ale na WBC jsem se k týmu připojil a splnil se mi sen. Byl jsem s kluky na hřišti a viděl jsem, jak tvrdě pracují, jak hrají, a jak se chtějí stále zlepšovat. Je skvělé vidět, jak úroveň zdejšího baseballu roste.“

Jak jste si v týmu zvyknul?

„Miluju ty kluky. Jsou skvělí, tvrdě pracují, je to skvělá parta a vidíte, jak jsou si blízko, jak dlouho spolu hrají. A myslím, že z toho profitují, a je to důvod, proč mohou soupeřit s těmi nejlepšími. Opravdu mě zaujalo, jak jsou talentovaní. Hráči z MLB jsou nejlepší na světě, jsou mezi nimi ti nejelitnější nadhazovači. A já vám řeknu, hrál jsem s kluky v Japonsku proti Japonsku a byli jsme konkurenceschopní.“

Kdy jste se rozhodl, že budete na mistrovství Evropy hrát?

„Bavili jsme se o tom už na World Baseball Classic a řekl jsem, že když mě budou chtít, moc rád přijedu. Jsem tu proto, abych ostatním pomohl, něco je naučil a pomohl rozvoji baseballu v zemi.“

Jaké bude hrát mistrovství Evropy před domácím publikem?

„Myslím, že nám to pomůže. Těším se, že z téhle výhody budeme těžit. Myslím, že když budeme pokračovat v tom, co jsme začali na WBC, mohli bychom získat naši první medaili.“

Jak se domlouváte v kabině?

„Všichni umí anglicky. A já a čeština? Moje máma mluví česky plynule. Já v tom nejsem tak dobrý, ale stále se snažím a dělám, co můžu.“

Jak vidíte šance českého týmu na turnaji?

„Doufám v medaili. Když skončíme mezi prvními třemi, tak ji získáme. A, samozřejmě, zlato je náš hlavní cíl.“

Ve skupině hrajete s Rakouskem, Řeckem a Španělskem, co čekáte?

„Upřímně jsem je ještě hrát neviděl. Myslím, že pro všechny hráče byl World Baseball Classic velkou zkušeností, díky které získali sebevědomí hrát proti těm nejlepším týmům na světě. Myslím, že si teď budou věřit proti každému soupeři.“

Jaký program má v Česku vaše rodina?

„Jsou moc rádi, že jsou tady. Budeme bydlet v apartmánu v Brně. Baseballová asociace nám velkoryse našla místo, kde budeme moct bydlet všichni dohromady jako velká rodina. Těšíme se, že tady toho zažijeme co nejvíc.“

Kariéru v MLB jste skončil před dvěma lety, jak se udržujete ve formě?

„Doma trénuju na strojích, které jsou velmi podobné těm, které jsem používal při jarních trénincích před sezonou. Dělal jsem to tak v minulosti, i před World Baseball Classic. Byl jsem schopen se připravit. A taky jsem si zahrál se Savannah Bananas (exhibiční zápas podobný basketbalovým Harlem Globertrotters – pozn. red.).“ (úsměv)

O víkendu vás během úvodního soustředění před šampionátem v Ostravě čeká i výlet do dolu Landek, co na to říkáte?

„Těším se na cokoli, co mě tady čeká. Velký bonus je, že tuhle krásnou zemi, v níž jsem nikdy nebyl, trochu poznám. Máma mě samozřejmě naučila něco o historii, takže je to pro mě opravdu speciální výlet.“