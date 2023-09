Kouč baseballistů před domácím ME: Sen je, ať to s námi prožívá milion lidí

Rok 1996 patří v dějinách českého sportu k těm nejlepším. Hokejisté vyhráli mistrovství světa ve Vídni, fotbalisté se na EURO v Anglii dostali do finále, oštěpař Jan Železný hodil dodnes platný světový rekord, z Atlanty přivezli olympionici čtyři zlaté. A český baseballový tým se poprvé dostal do A skupiny mistrovství Evropy.

Pavel Chadim u slavného turnaje v anglickém Hullu tenkrát byl jako hráč. Od té doby český tým z elitní grupy nikdy nevypadnul, nenaplněnou medailovou ambici ale osobnosti končících ér předávají těm nastupujícím.

„My máme touhu splnit sen mnoha baseballových generací,“ říká Chadim před mistrovstvím Evropy v Česku. V základní skupině v Ostravě se jeho mužstvo od neděle do úterý střetne s Rakouskem, Řeckem a Španělskem. Případné play off ho pak čeká koncem příštího týdne v Brně.

Vraťme se na začátek ještě k World Baseball Classic, kde se váš tým utkal se soupeři absolutní světové špičky a vzbudil zájem světa i českého publika, které dosud baseball moc nevnímalo. Co se v tom Japonsku vlastně stalo

„Těch odpovědí by asi mohlo být strašně moc. Zkusím postupně… Jedno slovo mě napadá: Obstáli jsme. Málokdo si uvědomuje třeba zabijácký dvojzápas Japonsko-Korea. Bylo tam také velké nebezpečí, že první zápas s Čínou prohrajeme, trošku se složíme jak fyzicky, tak psychicky, a než vyvrávoráme zpátky, je po turnaji. Kdo zažil první zápas v Regensburgu, kdy jsme prohráli 7:21, tak ví, jak je baseball krutý v těch výsledcích. Když tým udělá drobnou chybu, nůžky výsledků se otevřou strašně rychle.“

Připomeňme, že jste před rokem na kvalifikaci pro turnaj WBC v Regensburgu na úvod dostali výprask od Španělů, které jste ale pak v rozhodujícím zápase o postup porazili. A že v Tokiu byla pro vás kritická chvíle dvou těžkých zápasů s Japonskem a Koreou během necelých 24 hodin. Ale obstáli jste, jak říkáte…

„Druhé, co mě napadá: Kvalifikovali jsme se na další ročník. Třetí: Vzbudili jsme emoce a zájem v České republice. Čtvrtý je takový bonbonek navíc. Naše role Popelky a podceňovaného týmu se zalíbila baseballovým komunitám v Japonsku a v USA. S trochou nadsázky bych dokonce řekl, že máme větší fankluby v těchto dvou baseballově největších zemích světa, což je strašně povzbuzující, motivující a zavazující.“

Češi v základní skupině ME Neděle 18:00 Česko-Rakousko Pondělí 17:30 Česko-Řecko Úterý 17:30 Česko-Španělsko Pozn.: Všechny zápasy vysílá ČT sport

K čemu vás to motivuje a zavazuje s výhledem na turnaj, který vás teď čeká: mistrovství Evropy s domácími zápasy v Ostravě a snad i při play off v Brně?

„Nabízí se turnaj využít k tomu, abychom ty fankluby početně trošku srovnali. Mým tajným snem je, aby s námi mistrovství Evropy pozitivně prožívalo milion lidí, desetina našeho národa, jestli to není příliš velký sen…“

Už teď víme, že všechny české zápasy jsou v podstatě vyprodané.

„Ano, ale milion lidí je potřeba stáhnout i z těch pasivních diváků. Chtěl bych, aby to i ve Šlapanicích, kde mám ordinaci, bylo jak v dubnu, kdy pacienti mluvili o tom, že nás v Tokiu na World Baseball Classic sledovali a že nám fandili. Atmosféra v místě na stadionu pomáhá hráčům, fyzické i mentální regeneraci, ale ten milion lidí musíme stáhnout i příběhy, které už se staly, které jsou kolem baseballu.“

Co tím myslíte?

„Proč se hraje baseball, proč tam nejsou dvě branky, proč je to tak zajímavý souboj individualit jeden na jednoho. Že je to gentlemanský sport, že vznikl z univerzitního prostředí. Řekněme, že není tak prosáklý brutalitou,