Baseballisté zvládli vstup do domácího ME, jasně porazili Rakousko

Eric Sogard dorazil do Česka, které bude reprezentovat na ME baseballistů, opět i s celou rodinou • ČTK / Deml Ondřej

Čeští baseballisté porazili v úvodním utkání domácího mistrovství Evropy Rakousko 9:0. Tým trenéra Pavla Chadima potvrdil dnes v Ostravě roli favorita a drží od úvodu jedno ze dvou postupových míst ve skupině A. V pondělí se Češi utkají od 17:30 s Řeckem, které prohrálo se Španělskem 1:14. V případě dalšího vítězství by si již mohli zajistit postup do čtvrtfinále.

Čistá práce! Čeští baseballisté vstoupili do domácího mistrovství Evropy vítězstvím 9:0 nad Rakouskem. Start mise za historickými medailemi ozdobil výběr trenéra Pavla Chadima dvěma homeruny. „Plný dům na baseball, hnalo nás dva tisíce diváků a já bych jim chtěl poděkovat. Díky nim jsme od první minuty byli klidní a nadhazovači podali fantastický výkon,“ prohlásil kouč. V pondělí od 17.30 se tým představí ve druhém zápase ostravské skupiny proti Řecku.

Arrows Park potemněl, černou oblohu však ihned rozzářily barvy ohňostroje na počest úspěšného vstupu české reprezentace do mistrovství Evropy. Domácí tým hnaný vyprodanými tribunami splnil proti Rakousku roli favorita s naprostým přehledem.

„Zápas to byl povedený. Na začátku bylo důležité, že jsme v prvním a druhém inningu dali nějaké body. Fanoušci byli úžasní. Před tolika diváky se vždy hraje moc hezky. Ještě když nás takhle podporují a tlačí dopředu,“ děkoval Martin Červenka za podporu. Skóre Češi otevřeli právě po jeho odpalu. Na kopci pro nadhazovače zažíval skvělý reprezentační debut ve velkém zápase Tomáš Ondra a držel rakouské pálkaře na uzdě.

Na pálce se blýskla také posila ze zámoří Eric Sogard a díky americkému rodákovi, na kterého navázal další trefou Červenka, vedli domácí už 4:0.

V páté směně se do odpalu parádně opřel Matěj Menšík a rozjásal obecenstvo. Zařídil první český homerun na šampionátu a od spoluhráčů dostal za odměnu hornickou helmu.

Češi se v páté směně ujali vedení 7:0 a mířili za pohodlným bodovým ziskem.

Výhru pak korunoval homerunem také Červenka. To už zkušeného startéra Christiana Tomsicha na nadhozu nahradil Brian Fürböck. „Každý homerun je moc hezký, užil jsem si ho. Jsem rád, že jsme na jejich nového nadhazovače dovedli hned zatlačit, aspoň tímto odpalem. I ostatní kluky to třeba nakoplo,“ poznamenal Červenka.

S diváky se v této fázi zápasu loučil také český nadhazovač Ondra, který zvládl šest směn. „Zdravá nervozita tam byla, přece jen jsem házel za národní tým. Ale jsem zastánce toho, že pokud člověk není nervózní, nezáleží mu na tom. Já teď moc šťastnější být nemůžu,“ líčil odchovanec místních Arrows, který zadělal na vítězství s čistým kontem.

„Chtěl bych, abychom zopakovali výkon na kopci v dalších zápasech a udrželi co nejméně bodů. S nulou se neprohrává,“ ocenil výkon týmu v obraně trenér Pavel Chadim.

V pondělí si v zápase proti Řecku, za které nastupují americké posily, mohou významně přiblížit postup do čtvrtfinále. „Jsou to mladí Američané, agresivní a zvyklí z amerických škol bojovat do poslední chvíle. Myslím, že to nebude jednoduchý zápas,“ řekl kouč před druhým duelem skupiny. „Myslím, že bychom to mohli odehrát na tři nadhazovače. Startuje Ondřej Satoria,“ prozradil Chadim.

Ostravskou skupinu uzavřou Češi úterním soubojem se Španělskem.

Mistrovství Evropy baseballistů v Česku:

Skupina A (Ostrava):

Španělsko - Řecko 14:1 po 7. směně

Česko - Rakousko 9:0.