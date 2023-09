Český ranař Chlup pořád touží po MLB: S týmy komunikuju. Sledují ho skauti

Eric Sogard dorazil do Česka, které bude reprezentovat na ME baseballistů, opět i s celou rodinou • ČTK / Deml Ondřej

Eric Sogard dorazil do Česka, které bude reprezentovat na ME baseballistů, opět i s celou rodinou • ČTK / Deml Ondřej

Eric Sogard dorazil do Česka, které bude reprezentovat na ME baseballistů, opět i s celou rodinou • ČTK / Deml Ondřej

Jestli o něm baseballový svět nevěděl, tak letos si ho musel všimnout. Marek Chlup má za sebou na několika frontách parádní sezonu, která ho poslala vstříc profesionální kariéře.

V březnu na World Baseball Classic se ukázal, když zasáhl bleskový nadhoz hvězdného japonského pitchera Rokiho Sasakiho v rychlosti 101,9 mil v hodině (v přepočtu 164 kilometrů v hodině). V samotné MLB takhle rychlý nadhoz naposledy trefil Trey Mancini z Baltimore Orioles v červenci 2019.

Chlup se po úspěšné misi v Tokiu, kde český tým postoupil na další ročník WBC v roce 2026, vrátil do svého školního týmu North Greenville a stejně jako v loni se s ním dostal do finálového turnaje univerzitního šampionátu NCAA v divizi II. V půlce léta pak dostal profesionální nabídku a nastoupil do týmu Lake Country DockHounds z nezávislé ligy American Association, jejíž tradice sahá až do roku 1902.

A hned začal pálit. Z úvodních šestnácti zápasů zaznamenal pět homerunů, z týmu měl nejlepší pálkařský průměr a povedl se mu takzvaný inside-the-park homerun, když jeho odpal sice nepřeletěl plot, ale Chlup přesto dokázal oběhnout všechny mety.

„Byl jsem překvapený, jak vysoká úroveň to byla. Věděl jsem, že je to profesionální baseball, a že to je vysoká úroveň, ale překvapilo mě, kolik veteránů a hráčů se zkušenostmi z Major League se mnou hrálo. Záměr trenéra byl, že budu doplňovat kádr, začínat z lavičky, ale první týden se mi hrozně vyvedl a od té doby jsem už hrál každý den,“ líčil Chlup.

Přestože k týmu dorazil až v konci sezony, prezentoval se 41 odpaly a 26 doběhy. V klubovém hodnocení dokonce ovládl ceněné pálkařské statistiky – měl nejlepší poměr met ke startům na pálce a údaj OPS, který k předchozí statistice přidává ještě, kolikrát se hráč dostane na první metu.

To jsou pro Chlupa důležité body, protože baseball na statistice stojí, jak ukazuje třeba slavný film Moneyball s Bradem Pittem.

„Byl jsem zvyklý, že jsem ve všech týmech byl jedním ze starších hráčů. Najednou jsem přišel do týmu, kde věkový průměr byl asi 29 let a byl jsem tam nejmladší ze všech. Mohl jsem se učit od veteránů, kteří mají zkušenosti z Major League. Byl jsem z toho nadšený,“ líčil Chlup.

V týmu se potkal s venezuelským catcherem Juanem Graterolem, který odehrál v MLB čtyři sezony, nebo s vnitřním polařem Curtisem Terrym. „Ten hrál sice jen pár zápasů v Major Legue, ale je to velmi zkušený hráč, který mi pomohl s mentální stranou baseballu,“ vysvětlil Chlup.

Díky povedené sezoně má teď jisté, že sen o profesionálním baseballu bude žít dál. Tým z Lake Country mu nabídl místo i pro další sezonu. Chlup ale vyčkává a pokukuje i po slavné Major League Baseball. V ní zatím žádný Čech nehrál, nejblíž se dostal catcher Martin Červenka – před dvěma lety strávil týden u prvního týmu New York Mets, ale do hry se nedostal.

„Už trošku komunikuju s týmy z Major League, ale furt to není nic konkrétního,“ líčí Chlup. „Jak viděli, že mám dobré statistiky, létali se přímo na mě podívat. Jsou pravidla, kdy se týmy můžou bavit s hráči. Začíná to v listopadu, v prosinci. Jsem klidný, protože se můžu vrátit do stejné ligy, kde jsou podmínky fakt skvělé, a kde by mě to bavilo. Nechci na to moc spěchat. Chci se naplno soustředit na mistrovství Evropy, potom možná začít něco řešit.“