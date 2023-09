Kapitán baseballistů: Krutá prohra! Ale kvalita je světová a to nás baví

Hořké zklamání?

„Krutá prohra, ale je to sport pro chlapy a jako chlapi musíme být schopní přijmout výhry i těžké prohry. Určitě ji dokážeme přijmout a poučit se z ní. Život nekončí. Naším úkolem teď bude dohrát turnaj se ctí a urvat páté místo. Viděli jsme, že kvalita není evropská, ale světová. To nás baví. Laťka je vysoko, je nový den a Francie dostane výprask.“

Je to vaše nejbolestivější porážka v kariéře?

„Ujeli nám o hodně. A jakmile se britský vlak rozjel, těžko se zastavoval. Bylo tam několik chyb v poli. Na téhle úrovni musíte hrát agresivně, z toho občas plynou chyby. Soupeři toho byli schopní využít a to byl důvod, proč se cítili komfortně a náskok navyšovali.“

Hvězdami britského útoku jsou Ford a Ward, ukázali své kvality?

„To jsou kluci, kteří jsou kousek od nejvyšší baseballové ligy. Pro ně je to tu příjemný, řežou do toho jako utržení ze řetězu, jsou to vyloženě horcí pálkaři. Potvrdili kvalitu. Občas není lehké přijet na šampionát s tím, že máte veškeré břímě na ramenou, ale oni svoji roli zvládli. Klobouk dolů, odvedli naprosto luxusní pálkařský výkon.“

Vedli jste 2:0, ale hned v dohrávce třetí směny Britové otočili na 2:3. Byl to klíčový moment?

„Určitě jo. Právě tam byla vidět zkušenost. V naší obraně bylo několik nepřesností, ale to jsou chyby, které plynou z toho, že se musíme snažit hrát perfektní hru. Ne vždy to tak dopadne. Nebyli jsme z toho pak schopní vyklouznout. Našli si díry, dali čtyři homeruny, klobouk dolů před jejich pálkaři. Diktovali tempo hry. Angličany jsme vždycky byli schopni porazit, ale v kvalifikaci na World Baseball Classic hodně posílili, mají tam hodně Američanů z Minor League. Bylo to znát.“

Jak se připravit dál?

„O půlnoci to pro nás skončilo, hodili jsme zápas za hlavu. Podle mého do toho Británie výrazně promluví i ve zbytku turnaje. Potvrdit páté místo v takhle nabité Evropě není ostuda. Budeme chtít další dva zápasy vyhrát a páté místo urvat.“