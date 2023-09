Schneider: Prohra byla potřebná facka. Můj start na ME? Sázka na jednu kartu

Jak jste si užili středeční volný den, během kterého jste taky rozdávali podpisy mladým baseballistům?

„Zastávka v Olomouci je pro mě příjemná, protože jsem tady doma. Pro kluky taky, tyhle akce s autogramiádou máme rádi. Přišlo hodně dětí, je vidět, že je o nás zájem a my pro ně vždycky uděláme, co můžeme. Jsme rádi, že děláme malým klukům radost.“

Měl jste v tom prsty, že se reprezentace po cestě z Ostravy do Brna zastavila na půdě vašeho domovského klubu Skokanů Olomouc?

„Neměl. Bylo to vyloženě nápad manažera, protože jsme v Brně neměli hřiště, jelikož už se tam hraje. Neměli jsme kde trénovat a byl to logický krok. Zastavili jsme se tady na kratší dobrovolný trénink. Bylo to takové uvolněnější, abychom se dobře cítili před dalším zápasem.“

Jaká je nálada po první porážce na ME na závěr základní skupiny se Španělskem?

„Myslím, že celkem v pohodě. Jsme mentálně silný tým, takže jsme se z toho oklepali. Byla to důležitá a potřebná facka po dvou celkem jednoznačných vítězstvích. Přišla ve správnou chvíli – rozhodně v lepší dobu, než kdyby se to stalo ve čtvrtfinále. Poučíme se z toho a ve čtvrtek budeme připravení bojovat a postoupit dál.“

Mluvilo se o tom, že Španělé mají ohromnou motivaci oplatit vám porážku z kvalifikace WBC…

„Asi tam byla možná lehká přemotivovanost. Byli jsme trošku svázanější. Španělsko chceme vzhledem k historii porazit vždycky, ale oni nám to samozřejmě toužili vrátit. Naštěstí to bylo ve fázi, kdy nám to bylo celkem jedno. (usmívá se) My jsme vyhráli ten důležitější zápas. A věřím, že pokud se potkáme ještě jednou, tak jim zase vrátíme porážku my.“

V práci zachraňuje životy a na hřišti bojuje o body. Martin Schneider o své cestě Video se připravuje ...

První cíl na mistrovství Evropy se povedl splnit, jste ve čtvrtfinále. Jak si zatím užíváte domácí šampionát, který provází vysoký divácký zájem?

„Věděli jsme, co nás čeká. Měli jsme informace, že stadiony budou vyprodané. Nahlídli jsme do toho trošku už v Japonsku, kde sice fanoušků nebylo tolik, ale udělali nám tam úžasnou atmosféru. Proto jsme se na to teď strašně moc těšili. Je to závazek, abychom fanoušky nezklamali a nějaký úspěch udělali, ale věřím, že nám pomůžou a dotáhnou nás k vytoužené medaili.“

Nastává čtvrtfinálová fáze, do které nepostoupila Itálie. Vás ve čtvrtek od 18.30 čeká vítěz skupiny B, kterým je Velká Británie. Co říkáte na tento vývoj?

„Že Itálie vypadla ze hry o medaile, je pro ně určitě velké zklamání a obrovské překvapení turnaje. Troufám si říct, že největší. Druhé největší překvapení je Švédsko, které je porazilo, a tím pádem si zajistilo vstupenku do čtvrtfinále. U Británie se dalo čekat, že budou mít podobný tým jako na World Baseball Classic nebo na kvalifikaci v Německu. Mají spoustu zkušených hráčů, kteří působí v Americe. Je tam jeden z nejlepších prospektů, catcher Harry Ford. Bude to určitě těžké, ale my na ně budeme připravení a uděláme vše pro to, abychom vyhráli,“

Je to soupeř z kategorie přijatelných?

„V téhle fázi turnaje už nemůžete kalkulovat, jestli chcete lehčího, nebo těžšího soupeře. Týmy, které se dostanou do čtvrtfinále, budou vždycky kvalitní. Neřešíme, jestli by to se Švédskem bylo jednodušší, my chceme vyhrát každý zápas. Kalkulace se většinou nevyplácí – OK, teď je tady Británie a my ji musíme porazit.“

Zatím jste se do hry nezapojil a na svůj první start na mistrovství čekáte. Jde z vašeho pohledu vše podle plánu?

„Jde to podle plánu, ale nikdy není nic na sto procent. Může se stát cokoliv, nechal bych to na manažerovi, jak rozhodne.“

Počítal jste s tím, že vaše chvíle přijde až v play off?

„Domluva byla taková, že až v play off fázi bych měl nastoupit. Záleží, který zápas budu házet, jak se turnaj bude vyvíjet a jak na tom budu zdravotně. Před turnajem to bylo myšleno tak, že je to sázka na jednu kartu a uvidí se, který zápas to bude.“