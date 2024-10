Pohádka pro baseballisty: čeká je nejlepší hráč světa a výlet do MLB

Zazářili na loňském World Baseball Classic a stali se miláčky Japonska. Český baseball od té doby těží z přízně světového giganta a začátkem listopadu se chystá na atraktivní dobrodružství. Národní tým se během devíti dní na asijském miniturné střetne s dvěma špičkovými národními mužstvy v moderních arénách – v Taipei Domu s Tchaj-wanem a v Nagoya Domu s Japonskem. Soupeři budou přitom v nejlepších možných sestavách, Čechy si vybrali jako sparingpartnery před startem Premier 12, šampionátu pořádanému mezinárodní federací WBSC.

„Je to obrovské ocenění našeho úspěchu a popularity, která se začala v Asii rodit na World Baseball Classic,“ raduje se předseda svazu Petr Ditrich. „Ne moc týmů tam hraje. V Japonsku hrál v březnu tým Evropy s českými hráči, jinak je to o týmech MLB. Holandsko o tom dlouhou dobu sní. V baseballové komunitě bylo tohle pozvání docela šok.“

Japonci jsou baseballem posedlí už od konce devatenáctého století, kdy americkou národní hru začal na akademii Kaisei Gakko vyučovat profesor Horace Wilson. Vloni v březnu přijel český tým na WBC do Tokia už do země, která baseball vášnivě miluje. Místní fanoušky zaujalo, že se čeští hráči věnují sportu jako amatéři, a přesto se kvalifikovali na elitní turnaj národních týmů pod kuratelou MLB. A když Češi ve vzájemném souboji dokonce vzdorovali samotným Samurajům, obdiv se proměnil téměř v posedlost.

Japonští fandové začali létat na zápasy české extraligy či na Pražský baseballový týden. Hideki Kurijama, zlatý kouč Samurajů z WBC, se stal ambasadorem českého baseballu v zemi. Vnější polař Marek Chlup před několika dny podepsal smlouvu s legendárním klubem Yomiuri Giants z profesionální japonské ligy NPB, k podobné šanci vzhlíží i nadhazovač Daniel Padyšák.

V červnu se na Pražském baseballovém týdnu poprvé v historii ukázal japonský tým, za nějž hráli talentovaní prospekti z univerzit. Tentokrát se ale Češi postaví elitnímu týmu, skutečným Samurajům.

A vše směřuje k tomu, že v japonské sestavě bude i Shohei Ohtani, všeobecně považovaný za nejlepšího hráče světa. Ohtani je unikátní borec, který dokáže na nejvyšší úrovni zářit jako nadhazovač i hráč v poli. Před sezonou podepsal s Los Angeles Dodgers historickou smlouvu na 700 milionů dolarů (asi 15,8 miliardy korun). Po operaci lokte sice letos nemohl hrát jako nadhazovač, na pálce ale nechal Ameriku v úžasu. Jako první v historii MLB v jedné sezoně překonal hranici padesáti homerunů i padesáti ukradených met v poli. Ohtani napálil 54 homerunů a ukradl 59 met. A v listopadu se chystá na Čechy.

„Zákulisní informace, která se ke mně donesla, je, že Shohei Ohtani má velký zájem hrát na Premier 12 a tři dny před začátkem turnaje v Nagoji by si chtěl ještě zahrát proti českému týmu,“ uvedl Chadim.

Věc může samozřejmě ovlivnit playoff MLB, v němž Ohtaniho klub čeká na soupeře pro divizní sérii.

„Samozřejmě v tom nějaké slovo bude mít zdraví a jeho klub Los Angeles Dodgers,“ řekl Chadim.

Po podzimním asijském turné se český tým má na co těšit i na jaře. V březnu se po pěti letech vrátí do Spojených států, kde se během jarních tréninkových kempů utká s pěti kluby profesionální MLB. Reprezentace se postaví proti týmovým rezervám z nižších lig, proti sobě bude mít dresy Houston Astros, St. Louis Cardinals, New York Mets, Tampa Bay Rays a Atlanta Braves.

„Cílem bylo ukázat, že jsme nejenom asijští, ale pořád respektujeme sílu Ameriky a pořád věříme, že nám v našem rozvoji, v naší cestě může pomoci,“ vysvětluje Chadim.

Dva výlety do prestižních baseballových zemí mají českému týmu pomoct připravit se na blízkou budoucnost, v níž ho čeká několik prestižních turnajů. Příští rok budou bojovat o historickou medaili na mistrovství Evropy v Nizozemsku, v březnu 2026 se pak vrátí do Tokia na další ročník World Baseball Classic. Ve skupině se stejně jako vloni utkají s domácím Japonskem, Koreou a Austrálií a týmem z kvalifikace.

„Podle očekávání jsme byli dáni do tokijské skupiny, historie se bude opakovat,“ usmívá se Ditrich. „Skupina bude extrémně silná, všichni se zlepšují. Ale my se taky zlepšujeme, strašně se na to těšíme.“

Program baseballové reprezentace

19. a 20. října: přípravné zápasy se Švýcarskem (na stadionu Eagles Praha)

přípravné zápasy se Švýcarskem (na stadionu Eagles Praha) 2. a 3. listopadu: zápasy s Tchajwanem (Taipei)

zápasy s Tchajwanem (Taipei) 9. a 10. listopadu: zápasy s Japonskem (Nagoja)

zápasy s Japonskem (Nagoja) 7. a 15. března: 5 zápasů s kluby MLB (USA)

Nominace na asijské turné