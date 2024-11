Tvrdé příděly s čestným bodem. Češi proti Samurajům vytáhli miláčka Satoriu

Nejlepší světový tým ukázal, co dovede. Češi v Japonsku dostali dva vysoké příděly, ale i pozitivních momentů bylo dost. Jedním z nich byl velký návrat vousatého nadhazovače Ondřeje Satorii, od loňského turnaje World Baseball Classic miláčka Japonců, jehož postavička se dostala i do videoher.

„Plánoval jsem celý rok, že si Ondra Satoria zaslouží ukázat se Japoncům. Mají ho tady velmi rádi,“ vysvětloval kouč Pavel Chadim volbu startujícího nadhazovače pro nedělní utkání.

Satoria na Japonce znovu vytáhl svůj neobvyklý mix nadhozů, včetně pověstného dělníka, jak sám říká svému nezvykle pomalému nadhozu. Soupeře znovu potrápil, neubránil se ale dvoubodovému homerunu Šoty Morišity. Hřiště opouštěl po druhé směně za stavu 0:2.

Proti Samurajům se pak blýsknul osmnáctiletý středoškolák Michael Senay. Po nástupu na kopec měl potíže, ale potom se rozjel a ve čtyřech kompletních směnách nepovolil soupeři ani bod.

Češi měli v téhle fázi několik možností ke skórování. Ve třetí směně čekal na druhé metě ve skórovací pozici Vojtěch Menšík, ve čtvrté směně byli čeští běžci na první a třetí metě. Japonci se ale ubránili a po Senayově odchodu rozjeli na pálce peklo. V závěrečných třech směnách dotlačili skóre na 9:0. V závěrečné hře akci zápasu pak u domácí mety vyoutovali Matouše Bubeníka.

„S těmito velkými týmy musíte hrát bez chyby. Tak jak jsme hráli na Tchaj-wanu. Nezapomeňme ale, že je konec listopadu. Kluci obvykle končí koncem září a já jsem na ně hrdý,“ hodnotil kouč Chadim. „Jsem nadšený. Vůbec to neberu tragicky. Věřím, že z těchto zápasů budeme těžit v budoucnu.“

Nedělní zápas měl podobný průběh jako sobotní střet, kdy se Češi v první směně dokonce jako první skórovali, když rána Martina Červenka poslala na domácí metu Marka Chlupa. Český tým držel dlouho ve hře parádní výkon nadhazovače Daniela Padyšáka, který inkasoval jediný bod. Ještě po páté směně trval nerozhodný stav, v závěru ale Japonci začali sázet body.

„Skóre neodpovídá tomu, jak se ten zápas vyvíjel. Hráli jsme dobrý zápas, ale udělali jsme pár chyb. Proti takovému týmu jako jsou Japonci… Oni jsou schopni je využít a potrestat nás,“ hodnotil Padyšák.

Češi během svého asijského turné proti Tchaj-wanu a Samurajům splnili úkol sparingpartnerů dvou nejlepších týmů světového žebříčku před startem prestižního turnaje Premier 12. Do Japonska se vrátí už za šestnáct měsíců na další ročník World Baseball Classic, turnaje elitních národních týmů, organizovaný americkou ligou MLB.

„Pro nás je to obrovská čest a zkušenost do příštího roku. Ukázalo nám to realitu, na čem potřebujeme zapracovat a doufejme, že příště v Tokyo Dome budeme více konkurenceschopní,“ řekl vnější polař Arnošt Dubový.