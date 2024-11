Jako ve filmu: Čech marně čekal na draft, proti Japoncům mu půjde o životní šanci

Mohl se stát prvním českým baseballistou draftovaným do americké MLB. Tenhle sen nadhazovači Danielu Padyšákovi nevyšel, ale o víkendu bude snít znovu. Za národní tým nastoupí ve Vantelin Domu v Nagoje (sobota a neděle 10.50, PP ČT2) proti japonským Samurajům, nejlepšímu týmu světa, a bude to jeho životní šance říct si o angažmá v některém ze zdejších profesionálních týmů. „Bude hodně záležet, jak zahraju,“ říká Padyšák.

Seděl doma a zíral na telefon. Uprostřed července probíhal v Cowtown Coliseum v texaském městě Fort Worth draft americké baseballové ligy MLB a Daniel Padyšák si po solidní sezoně na univerzitě Georgia dělal naděje.

„Měl jsem zapnutý telefon vedle sebe a čekal jsem, jestli se někdo ozve. Nikdo se neozval,“ vzpomíná. „Bylo to hořké. Poslední dva roky se draft vyvíjel dobře. Před draftem to vypadalo, že by to mohlo dopadnout a v den draftu se to nedělo. Neukázal jsem, co by týmy potřebovaly.“

Kluby MLB sice už v minulosti podepsaly smlouvy s šestnácti českými hráči, do žádného ale neinvestovaly cenný výběr z draftu. Padyšák strávil na amerických univerzitách pět let a skauti o něm dobře věděli.

„Na každém tréninku jsme jich měli třicet. S týmy jsem se různě bavil, ale bohužel to nedopadlo, jak jsem chtěl,“ líčil Padyšák. „Bavil jsem se s pár týmy, které mi naznačovaly, že by mě vzaly v určitém kole, když na to kolo přišlo, vybraly někoho jiného než mě. Nedá se s tím nic dělat, musím se zlepšit.“

Ve čtyřiadvaceti letech a po konci univerzitní kariéry už ale Padyšák nevzhlíží k Americe, kde mají evropští hráči ještě horší pozici než v minulosti poté, co byl omezen počet klubů v nižších soutěžích.

„Strávil jsem tam pět let, přehodnotil jsem situaci. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Bylo dobré se trošku pozastavit, uvědomit si, v jaké jsem situaci, co mám zlepšovat a na co se soustředit,“ říká Padyšák. „Chtěl bych se vydat cestou Japonska. Je to nejlepší možnost, kterou mám.“

A právě tenhle víkend dostane svou zlatou šanci, aby na sebe upozornil některý z klubů profesionální ligy NPB. Národní tým čekají v sobotu a v neděli v Nagoji dva historické zápasy proti slavným Samurajům, japonské reprezentaci, která je v současnosti jasnou světovou jedničkou.

Japonci si český baseball zamilovali při loňském World Baseball Classic. Tým kouče Pavla Chadima byl z drtivé většiny složený z hráčů, kteří trénují až po práci, a přesto na turnaji odehrál důstojný zápas se Samuraji a vítězstvím nad Čínou si vybojoval účast na příštím WBC v roce 2026.

V dalších měsících na několika úrovních rozkvetla vzájemná spolupráce. Hideki Kurijama, trenér zlatého týmu z WBC, se stal ambasadorem českého baseballu v Japonsku. Otevřely se dveře trenérům i juniorům pro pobyty na stážích. Letos v Japonsku krátce působil mladý vnitřní polař Milan Prokop v týmu místní nezávislé ligy Baseball League Challenge. A koncem září přišla senzační zpráva, slavný tokijský klub Yomiuri Giants z NPB podepsal profesionální smlouvu s vnějším polařem Markem Chlupem, považovaným za nejlepšího pálkaře české historie. A teď se otevírá okno i pro Padyšáka.

„Mám obrovskou motivaci,“ potvrzuje nadhazovač. „Od World Baseball Classic se mi líbí styl japonského baseballu, jak to fanoušci žerou, jak lidi ten sport baví, stadiony… Draft byl, kam jsem se chtěl dostat, ale vždycky mě něco táhlo k Japonsku. Já japonskou kulturu zbožňuju, zbožňuju japonské jídlo, jsem obrovský fanoušek anime. Mára ukázal, že se tam dá dostat. Chtěl bych být ten další.“

Na loňském turnaji WBC patřil Padyšák k nejvýraznějším českým hráčům. V klíčovém zápasu proti Číně odházel necelé čtyři směny, při nichž zahrál čtyři strikeouty, soupeři povolil jen dvě mety. Byl to dominantní výkon, v němž nemohl pokračovat jen kvůli turnajovým pravidlům, jež omezovala počet nadhozů.

„Bylo to úplně super. Já jsem do tohohle zápasu mediální pozornost nikdy neměl. Doteď se co pár dní ozve japonský fanoušek, že by byl rád, kdybychom tam přišli hrát,“ usmívá se Padyšák.

Při startu asijského turné minulý víkend na Tchaj-wanu se prezentoval v podobné formě. Ve třech směnách rozdal šest strikeoutů a soupeři pustil jedinou metu. Očekává se, že v Nagoji dostane v jednom ze dvou zápasů místo startujícího nadhazovače, aby se utkal s elitními japonskými pálkaři.

„Japonský baseball se hraje v jiném stylu než ten americký. Oni čekají, jak budu schopný do toho japonského stylu zapadnout, jestli bych byl schopný proti nim hrát,“ říká Padyšák. „V Americe se hodně hraje na dlouhé odpaly, homeruny. V Japonsku se hodně hraje chytřejší hra, hodně se ulejvá, hodně se kradou mety. Baseball mi tam přijde trošku víc akční, možná trochu rychlejší.“

I japonské profesionální kluby o něm mají přehled. Chlupa si Giants skautovali rok a půl, než mu v září nabídli smlouvu.

„Kdyby teď Dan po těch letech v Americe šel do Evropy, byl by to krok zpět. V Japonsku by asi byl úspěšný, asi by ho to bavilo. Myslím si, že je tak dobrý, že by to mohl být krok dopředu,“ říká reprezentační trenér Pavel Chadim. „Největší překážkou jsou limity cizinců v japonských profesionálních ligách. Kdyby ty nebyly, pravděpodobnost, že se objeví v některém profesionálním týmu NPB, je osmdesát, devadesát procent.“

O víkendu dostane Padyšák životní šanci nabídnout japonským týmům poslední důvod, aby mu nabídli angažmá. Je to jak ve filmu. Buď, anebo. Všichni ho budou bedlivě pozorovat.

„Je to tak,“ usmívá se Padyšák. „Posledních pár měsíců se na to připravuju. Japonské pálkaře jsem sledoval, pálit umí. Hrozně se na to těším. Je důležité se v tu chvíli nesoustředit, že jsou tam lidi, kteří na mě koukají, ale užít si ten sport. Jsem připravený na všechno.“

Česko proti samurajům: