Rekord v baseballu: Židovská škola prohrála 100krát v řadě. Chtěl jsem být součástí historie, řekl divák

Tenhle příběh je jak dělaný do hollywoodského filmu. Baseballový tým ortodoxní židovské univerzity Yeshiva protáhl svou rekordní sérii porážek přesně na 100 zápasů, než konečně zvítězil. V unikátním dvojzápase si výhry rozdělil s týmem Lehman College, jejíž série proher a trvala 42 zápasů.

Bylo chladno a na neutrálním hřišti univerzity Fairleigh Dickinson v Teanecku kousek od slavného mostu George Washingtona scházely reflektory, ale student Daniel Beyda si zápas své univerzity Yeshiva nemohl nechat ujít.

„Dnes se kříží dvě nejdelší série porážek v univerzitním baseballu. Chci vidět historii,“ řekl Beyda reportéru mlb.com Michaelu Clairovi, který mimochodem připravuje knihu o českém baseballovém týmu.

Před začátkem úterního dvojzápasu mezi dvěma nejhoršími týmy školského systému stála Yeshiva, ortodoxní židovská škola z Washington Heights kousek od Manhattanu, na 99 porážkách v řadě, přičemž její neblahá série začala už v roce 2022. Lehman College z Bronxu měla za sebou 42 proher za sebou a naposledy vyhrála vloni.

„Když Yeshiva vyhraje, vtrhnu na hřiště. Když dvakrát prohrajeme, asi budu muset přestoupit,“ prohlásil Beyda, zřejmě v jemné nadsázce.

Příběh dvou týmů s nejdelšími sériemi porážek univerzitního baseballu se stal hitem na sociálních sítích. A přitáhl i velký počet fanoušků přímo do skromného areálu v Teanecku.

„Sleduju baseball na youtubových kanálech. A jeden kluk mě tam upozornil na tenhle historický střet. Chtěl jsem být součástí historie, vzal jsem si volno z práce,“ řekl Clairovi jeden z diváků Sol Ehrlich.

Další z fanoušků jménem Logan Hatch to viděl podobně: „Jako fanoušek téhle hry jsem si to nemohl nechat ujít. Tohle je čistý sport. Je to prostě krásné.“

Vypadalo to, že k jubilejní prohře nedojde

V prvním zápase už to vypadalo, že se Yeshiva vyhne své sté prohře v řadě. Na konci páté směny vedla 5:4, soupeř ale v závěru vyrovnal, zápas šel do prodloužení, kde v extra směně zvítězil Lehman 7:6. Pro jejich trenéra Chrise Delgada to byla vůbec první výhra.

Druhý zápas už Yeshiva nepustila. Když v sedmé směně vedla 9:4, na kopec povolala nadhazovače Noaha Steinmetze, mladšího bratra Jacoba Steinmetze, kterého v roce 2021 Arizona Diamondbacks z MLB draftovali jako prvního praktikujícího ortodoxního žida, a který má s tímto klubem dodnes smlouvu. Lehman sice uhrál jeden bod a snížil na 5:9, Noah Steinmetz ale už zápas dohrál.

Yeshiva se pak na Instagramu pochlubila novou statistikou: Vítězná série: 1.