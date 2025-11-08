Baseballisti s Koreou i přes boj pouze třikrát odpálili. Menšík dostal ránu do ramene
Před vyprodaným Gocheok Sky Domem v Soulu čeští baseballisté v prvním exhibičním zápase prohráli s domácí Koreou 0:3. Tým kouče Pavla Chadima se přes skvělé soupeřovy nadhazovače dostal jen ke třem odpalům. Podržel ho však výkon v obraně.
Bojovali až do konce. V rozehrávce deváté směně trápili korejského nadhazovače Jo Pyeong-hyeona Jan Pospíšil a Martin Červinka, který se třetím českým odpalem v zápase dostal na první metu. Korejci se ubránili a první zápas se čtvrtým týmem světa prohráli Češi jen o tři body.
Utkání dali ráz domácí nadhazovači, na které si čeští pálkaři těžko zvykali. Celkem schytali sedmnáct strikeoutů. Korejský starter Pin Kwak, známý jedním z nejtvrdších nadhozů místní ligy KBO, hned na začátku trefil prvního českého pálkaře Vojtěcha Menšíka do ramene a pustil ho tak na metu.
„Cítil jsem, že míč je trochu kluzčí oproti těm z KBO. S dvěma striky jsem do toho dal moc síly a ztratil jsem grip. Snažil jsem se nepanikařit a soustředit se, abych vyoutoval dalšího pálkaře,“ řekl Kwak pro agenturu Yonhap.
Dál předvedl dominantní výkon, vyřídil šest českých pálkařů a rozdal čtyři strikeouty. Spravil si tak náladu po minulém vzájemném zápase. Na World Baseball Classic 2023 v Tokiu Kwak umožnil českým pálkařům dva body.
Chvála na české nadhozy
„Nebyl jsem tehdy tak dobrý nadhazovač jako dnes. Nevracel jsem se zpátky. V tom zápase jsem hrál dobře, než jsem jim nechal pár odpalů. Zlepšil jsem techniku a víc si věřím na rychlé nadhozy,“ uvedl Kwak.
Češi odstartovali na kopci s Janem Novákem, který dostal v úvodních dvou směnách dva body. Korejci vedli po ráně Sung Sung-muna, který poslal domů pro bod Kim Ťü-wona.
„Byl to náš první zápas po nějakém čase a hráli jsme proti nadhazovačům, které jsme v životě neviděli, což věci komplikovalo,“ hodnotil Sung. „Jejich nadhozy se dobře točily, nebylo vždycky jednoduché je kontaktovat. Ale jsem rád, že jsme první zápas vyhráli.“
Problémy se soupeřovými nadhozy měli i čeští pálkaři. První odpal zapsal až v šesté směně Willie Escala. Marek Chlup i Michal Šindelka pak nabídky pitchera Lee Cho-sunga zasahovali, ale další odpal už z toho nebyl.
V sedmé směně přidal další single střídající catcher Matouš Bubeník, který pak v dohrávce předvedl příhoz na druhou metu, jímž vyoutoval korejského pálkaře.
Druhý zápas v Soulu sehraje český tým v neděli od 6 hodin ráno v přímém přenosu ČT sport.