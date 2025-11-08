Předplatné

Baseballisti s Koreou i přes boj pouze třikrát odpálili. Menšík dostal ránu do ramene

Čeští baseballisté se hecují do exhibičního utkání s Koreou
Čeští baseballisté se hecují do exhibičního utkání s KoreouZdroj: facebook.com/ Baseball Czech
Čeští baseballisté na exhibici v Soulu
Česká baseballová reprezentace během exhibice s Jižní Koreou v Soulu
Čeští baseballisté v Soulu poslouchají státní hymnu
Čeští baseballisté prohráli přípravné utkání s Jižní Koreou
Čeští baseballisté vyráží do Koreje, kde vyzvou domácí čtvrtý tým světa
Čeští baseballisté vyráží do Koreje, kde vyzvou domácí čtvrtý tým světa
7
Fotogalerie
Martin Hašek
Baseball
Začít diskusi (0)

Před vyprodaným Gocheok Sky Domem v Soulu čeští baseballisté v prvním exhibičním zápase prohráli s domácí Koreou 0:3. Tým kouče Pavla Chadima se přes skvělé soupeřovy nadhazovače dostal jen ke třem odpalům. Podržel ho však výkon v obraně.

Bojovali až do konce. V rozehrávce deváté směně trápili korejského nadhazovače Jo Pyeong-hyeona Jan Pospíšil a Martin Červinka, který se třetím českým odpalem v zápase dostal na první metu. Korejci se ubránili a první zápas se čtvrtým týmem světa prohráli Češi jen o tři body.

Utkání dali ráz domácí nadhazovači, na které si čeští pálkaři těžko zvykali. Celkem schytali sedmnáct strikeoutů. Korejský starter Pin Kwak, známý jedním z nejtvrdších nadhozů místní ligy KBO, hned na začátku trefil prvního českého pálkaře Vojtěcha Menšíka do ramene a pustil ho tak na metu.

„Cítil jsem, že míč je trochu kluzčí oproti těm z KBO. S dvěma striky jsem do toho dal moc síly a ztratil jsem grip. Snažil jsem se nepanikařit a soustředit se, abych vyoutoval dalšího pálkaře,“ řekl Kwak pro agenturu Yonhap.

Dál předvedl dominantní výkon, vyřídil šest českých pálkařů a rozdal čtyři strikeouty. Spravil si tak náladu po minulém vzájemném zápase. Na World Baseball Classic 2023 v Tokiu Kwak umožnil českým pálkařům dva body.

Chvála na české nadhozy

„Nebyl jsem tehdy tak dobrý nadhazovač jako dnes. Nevracel jsem se zpátky. V tom zápase jsem hrál dobře, než jsem jim nechal pár odpalů. Zlepšil jsem techniku a víc si věřím na rychlé nadhozy,“ uvedl Kwak.

Češi odstartovali na kopci s Janem Novákem, který dostal v úvodních dvou směnách dva body. Korejci vedli po ráně Sung Sung-muna, který poslal domů pro bod Kim Ťü-wona.

„Byl to náš první zápas po nějakém čase a hráli jsme proti nadhazovačům, které jsme v životě neviděli, což věci komplikovalo,“ hodnotil Sung. „Jejich nadhozy se dobře točily, nebylo vždycky jednoduché je kontaktovat. Ale jsem rád, že jsme první zápas vyhráli.“

Problémy se soupeřovými nadhozy měli i čeští pálkaři. První odpal zapsal až v šesté směně Willie Escala. Marek Chlup i Michal Šindelka pak nabídky pitchera Lee Cho-sunga zasahovali, ale další odpal už z toho nebyl.

V sedmé směně přidal další single střídající catcher Matouš Bubeník, který pak v dohrávce předvedl příhoz na druhou metu, jímž vyoutoval korejského pálkaře.

Druhý zápas v Soulu sehraje český tým v neděli od 6 hodin ráno v přímém přenosu ČT sport.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů