Baseballisty prověří Jižní Korea. Jako by si fotbalisty pozvala Argentina, říká kouč
Po bronzovém opojení z mistrovství Evropy v Rotterdamu čeká baseballovou reprezentaci další euforický zážitek. Národní mužstvo se o víkendu ve dvou zápasech v Soulu postaví Koreji, čtvrtému nejlepšímu týmu světového žebříčku. „Je to jako by vás ve fotbale pozvala Argentina. Je to ohromná čest,“ pochvaluje si kouč Pavel Chadim.
Linka českého baseballu po přelomovém evropském bronzu je jasně nalajnovaná. Pavel Chadim podepsal před odletem do Koreje novou smlouvu do roku 2026 s opcí. Mužstvo čeká důležitý rok, v němž se zúčastní elitního turnaje World Baseball Classic pod patronací MLB a kvalifikace na Premier12, což je mistrovství světa mezinárodní federace WBSC. Klíčovým testem před těmito vrcholy je víkendová konfrontace se špičkovým týmem Koreje.
„Prvním cílem je, abychom hráli na podobné úrovni jako loni s Tchajwanem a Japonskem. Nedostali jsme ani jednou o rozdíl a jedno utkání s Tchajwanem, pozdějším vítězem Premier12 jsme remizovali,“ líčí Chadim. „Druhý cíl je, abychom zkušenosti a informace o našich i korejských hráčích využili na World Baseball Classic. S Korejci tam hrajeme hned první zápas.“
V Soulu se do mužstva vrátí dvě velké opory. Nadhazovač Marek Minařík se představí po roku a půl pauzy, v níž absolvoval operaci ramene. Vnější polař Marek Chlup se zotavil po zlomenině kůstek v zápěstí a může se předvést zájemcům poté, co mu skončila smlouva ve slavném japonském klubu Yomiuri Giants, kde si letos zahrál profesionální ligu NPB.
Šance pro mladé hráče z programu LA 2028
„Korejská série by pro něj mohla být ukázkou pro tři nejlepší asijské ligy. Jeho úroveň je tak vysoká, že v každém týmu tří nejlepších asijských profesionálních lig by byl platným hráčem,“ věří Chadim.
Z rodinných důvodů chybí catcher Martin Červenka. Trenér doma nechal několik kvalitních nadhazovačů v čele s Ondřejem Satoriou, Janem Tomkem, Jeffem Bartem či Michaelem Senayem. Fit nebudou ani Daniel Padyšák s Ryanem Johnsonem a Martin Schneider dokončuje rekonvalescenci po operaci ramene.
„U některých nadhazovačů jsme se rozhodli, že je důležité, aby se připravili na World Baseball Classic. Nevzali jsme to nejlepší, co bychom mohli, abychom je nezničili. Ale otevřelo to nový prostor. Bude tam pět nadhazovačů do dvaceti let z programu LA 2028,“ řekl Chadim.
Oba víkendové zápasy se hrají v hale Gocheok Sky Dome v Soulu, kam se vejde necelých 17 000 diváků, a v přímých přenosech je v sobotu i v neděli od 6 hodin ráno vysílá ČT sport.
„Uvidíme, jestli jsme schopni kapacitu diváků vyprodat, loni na nás v Taipeii a v japonské Nagoji přišlo ve čtyřech zápasech téměř sto tisíc diváků. I toho, že oba zápasy budou u nás vysílány v přímém přenosu na ČT Sport, si velmi vážíme,“ uvedl Chadim.