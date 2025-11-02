Dodgers opět slaví v MLB! Dali vzpomenout na Yankees, obhajoba po 25 letech
Baseballisté Los Angeles Dodgers obhájili jako první tým po 25 letech titul šampionů MLB. V rozhodujícím sedmém duelu Světové série porazili Toronto na jeho stadionu 5:4 po druhé nastavené směně. Vítězný bod a celkově devátou trofej zajistil Dodgers catcher Will Smith, který odpálil homerun. Hosté přitom prohrávali už 0:3. Nejužitečnějším hráčem finálové série byl zvolen hvězdný Japonec Jošinobu Jamamoto.
Baseballisté Dodgers dokázali obhájit mistrovskou trofej jako první klub od rekordmanů New York Yankees v roce 2000. Ti mají titulů celkem 27.