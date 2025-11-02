Předplatné

Dodgers opět slaví v MLB! Dali vzpomenout na Yankees, obhajoba po 25 letech

Baseballisté Dodgers znovu ovládli MLB
Baseballisté Dodgers znovu ovládli MLBZdroj: ČTK / AP / Ashley Landis
Baseballisté Dodgers znovu ovládli MLB
Baseballisté Dodgers znovu ovládli MLB
Baseballisté Dodgers znovu ovládli MLB
Baseballisté Dodgers znovu ovládli MLB
Baseballisté Dodgers znovu ovládli MLB
Baseballisté Dodgers znovu ovládli MLB
Baseballisté Dodgers znovu ovládli MLB
16
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Baseball
Začít diskusi (0)

Baseballisté Los Angeles Dodgers obhájili jako první tým po 25 letech titul šampionů MLB. V rozhodujícím sedmém duelu Světové série porazili Toronto na jeho stadionu 5:4 po druhé nastavené směně. Vítězný bod a celkově devátou trofej zajistil Dodgers catcher Will Smith, který odpálil homerun. Hosté přitom prohrávali už 0:3. Nejužitečnějším hráčem finálové série byl zvolen hvězdný Japonec Jošinobu Jamamoto.

Baseballisté Dodgers dokázali obhájit mistrovskou trofej jako první klub od rekordmanů New York Yankees v roce 2000. Ti mají titulů celkem 27.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů