Start! Spilková v Austrálii začíná přelomovou sezonu jako hráčka LPGA | iSport.cz

Australský podnik se uskuteční na dvou osmnáctijamkových hřištích v areálu 13th Beach Golf Club v Barwon Heads, zhruba 100 kilometrů od Melbourne. „Obě hřiště jsou v krásném stavu, na obou jsem trénovala. Hodně tu fouká, ale to k Austrálii patří,“ uvedla jedna z osmnácti nových hráček LPGA, které se v Austrálii představí.

Jedná se o první monstrózní akci sezony. Dosud měla ženská túra na programu pouze turnaj šampionek pro vítězky z předchozích dvou sezon. Na ISPS Handa VIC Open se schází téměř kompletní konkurence. Chybět ale budou třeba sestry Kordovy. S nimi se Spilková potká příští týden v rámci Australian Open.

Česká hráčka má před rok plný nových zkoušek a výzev. Ta první ji čeká právě v Austrálii. Nejde ani tak o záludnost hřiště, ale o to, aby turnaj zvládla fyzicky. Zkraje ledna se totiž čtyřiadvacetiletá golfistka přesunula do Spojených států do Sarasoty, kde trénovala. V Austrálii si bude muset zvyknout na brutální změnu času. „Oproti Americe je tu sice rozdíl šestnácti hodin, ale jako bych žádný jet lag neměla. Vychytala jsem to parádně a spím,“ pochvalovala si členka globálního týmu KPMG, které bude na turnaji dělat garde caddie Martin Konečný,

Zvláštností je souběh turnaje s mužským podnikem European Tour, který se koná na stejných hřištích a hraje se o stejné odměny (1,1 milionu dolarů na každý z turnajů). Celkem nastupuje po 156 ženách i mužích, střídavě na hřištích Beach (délka 5925 metrů, par 72) a Creek (délka 6010 metrů, par 73). „Znamená to také přeplněné cvičné plochy, ale je to příjemná změna a zajímavý začátek sezony,“ uvedla Spilková.