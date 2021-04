Rose rozjel Masters brilantně (-7). Fleetwood se blýskl hole-in-one

Obhájce zeleného saka Američan Dustin Johnson měl dvě rány nad par a je v početné skupině na děleném 30. místě. Lépe jsou na tom jeho krajané a další favorité 85. ročníku Masters. Jordan Spieth je s -1 na děleném 8. místě a Justin Thomas má na dělené 20. příčce +1.

Za Rosem, v minulosti na Masters dvakrát druhým, se o druhou příčku dělí Japonec Hideki Macujama a překvapivě Američan Brian Harman. Už pět ran ztrácí na děleném čtvrtém místě bývalý vítěz turnaje Patrick Reed. Pod par se v 1. kole dostalo jen dvanáct hráčů.

Čtyřicetiletý Rose začal bogey a podruhé chyboval na sedmičce, ale pak rozjel koncert. Na osmičce zaznamenal eagle a do konce kola přidal sedm birdie. S 65 ranami vyrovnal své maximum v Augustě. „Je to parádní, ale první den se turnaj nevyhrává, i když jsem zahrál pětašedesát,“ je si vědom Rose, který je v čele Masters po prvním kole už počtvrté v kariéře.

Příliš se nedařilo Brysonu DeChambeauovi. Americký ranař skóroval jen jednou a je čtyři rány nad par stejně jako třeba severoirský hráč Rory McIlroy, což stačí na dělené 60. místo. Čerstvý otec Španěl Jon Rahm obešel úvodní osmnáctku v paru a zatím je třináctý.

Tommy Fleetwood se blýskl na 16. jamce hole-in-one. Stal se teprve 23. hráčem, kterému se to podařilo na Masters. V jeho případě je to kuriózní o to více, že jamku na jediný odpal zasáhl podruhé za dva týdny.

Masters, golfový turnaj kategorie major v Augustě v USA (par 72, dotace 11,5 mil. dolarů) - po 1. kole:

1. Rose (Angl.) 65 ran, 2. Harman (USA) a Macujama (Jap.) oba 69, 4. Bezuidenhout (JAR), Reed, Simpson a Zalatoris (všichni USA) všichni 70, 8. Hatton (Angl.), Kim Si-u (Korea), Spieth, Kokrak (oba USA) a Lowry (Irsko) všichni 71.