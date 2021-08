Czech Masters: Lieser je po prvním kole na děleném třetím místě

Naději projít cutem mají z českých hráčů i Michal Pospíšil, který je s ranou pod par na děleném 37. místě, a také v paru na děleném 54. místě Matyáš Zapletal a Filip Mrůzek, ten jako poslední domácí hráč prošel v roce 2016 na Czech Masters do víkendových kol.

Loňský celkový vítěz druhé evropské série Challenge Tour Lieser letos neprožívá nejlepší sezonu a ani úvod na Albatrossu nenapovídal zlepšení. Na první a druhé jamce zapsal bogey, ale poté se chytil. Přidal šest birdie a na osmnáctce si vyslechl potlesk fanoušků.

Kolo Lieser absolvoval v trojici se Stensonem, který má ve sbírce i triumf na British Open, a majitelem tří major titulů Irem Pádraigem Harringtonem. Viděl tak i nejlepší ránu prvního kola, kterou si Švéd na pětiparové devítce přihrál na eagle. Ve stejném složení půjdou i v pátek.

Pospíšil startoval z desítky a po třech jamkách měl nadějné skóre -2. Do konce kola zapsal dvě chyby a pod par se dostal díky birdie na jamce číslo šest. "Je to poprvé, co jsem se nevystřelil z turnaje hned po prvním kole. Z toho mám velkou radost," uvedl Pospíšil.

Skvěle začal kolo Slovák Rory Sabbatini. Stříbrný olympijský medailista z nedávného turnaje v Tokia měl po pěti jamkách -4, ale den dokončil jako Pospíšil s ranou pod par.

Loni se Czech Masters, které se na Albatrossu koná od roku 2014, kvůli koronaviru nehrálo. Předloni zvítězil Belgičan Thomas Pieters, který tak navázal na triumf z roku 2015, ale tentokrát ve startovní listině chybí.

Golfový turnaj D+D Real Czech Masters série European Tour ve Vysokém Újezdu na Berounsku (par 72, dotace 1 milion eur) - po 1. kole:

1. Stenson (Švéd.) a Antcliff (Austr.) oba 67, 3. Lieser (ČR), Willett, Horsfield (oba Angl.), Peterson, Crocker (oba USA), Meronk (Pol.), Burmester (JAR), Höjgaard (Dán.) a Pulkkanen (Fin.) všichni 68, ...mj. 37. Pospíšil 71, 54. Mrůzek, Zapletal oba 72, 73. Cafourek 73, 82. am. Zuska, am Báča, Bareš, Kořínek všichni 74, 100. Brixi, Tintěra, Zach všichni 75, 108. Daněk, Matuš oba 76, 115. am. Jelínek 77, 123. am. Strýček (všichni ČR) 80.