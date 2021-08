Golfové zlato! Klan Kordů má další zářez, klíč k úspěchu je pokora

Nejúspěšnější sportovní rodina světa! Po olympijském triumfu Nelly Kordové (23) v golfu, který ještě děleným patnáctým místem podpořila starší sestra Jessica (28), bude tenisový šampion Petr Korda už jen těžko odpalovat podobné hlášky a přirovnání. „Je to šílené,“ reagovala bezprostředně Kordová. „Zní absurdně, že jsem zlatá medailistka z olympiády. Pořád mi to nedochází.“

Slzy dojetí si nechá pro sebe. Petr Korda, grandslamový vítěz Australian Open 1998, sice emoce otevřeně najevo nedá, ale na všechny své děti je neskutečné hrdý. Nejenom na obě dcery, ale i na benjamínka Sebastiana, který už se tlačí mezi tenisovou elitu.

„Když se mě zeptáte, jestli jsem pyšný na to, co jsem v kariéře dokázal, tak ano. Jsem,“ říkal Petr Korda v rozhovoru pro Magazín Sport. „Ale mnohem víc si cením toho, co prožívají a dělají moje děti. To má pro mě větší cenu než všechny tituly, které jsem vyhrál.“

Rodinný chat dostává pořádně zabrat. Téma číslo jedna úspěšné sportovní rodiny je jasné – olympijský turnaj v golfu. Nelly Kordová v Kasumigaseki Country Clubu zkušeně ustála roli favoritky a světové hráčky číslo jedna. Získala zlato. Sestra Jessica skončila na děleném patnáctém místě a byla jednou z prvních gratulantek.

„Bylo to dost stresující, ale udržela jsem se a tvrdě bojovala,“ popisovala Nelly Kordová, která byla v čele od druhého kola. „Měla jsem za sebou dobré turnaje, ale to automaticky neznamená, že zahrajete dobře. Tak nějak se snažíte očekávání dát stranou, prostě hrát, uspět a užít si olympijskou zkušenost.“

Pochvalovala si, že si v turnaji mohla zahrát společně se sestrou. Psychicky jí prý hodně pomohla například při pauzách kvůli hrozícím bleskům. „Během pauzy jsme si povídaly, to mi hodně pomohlo. Nebyla jsem tak nervózní, nemyslela jsem tolik na hru a zaměřila se na něco jiného.“ Sestřin triumf pochopitelně prožívala i Jessica. „Je to pro nás sezona snů!“ rozplývala se. „Doufám, že to bude takhle i pokračovat, protože je to velká zábava.“

Právě díky starší sestře se Nelly Kordová v dětství ke golfu dostala. Vážněji se mu začala věnovat v šesti letech. „Táta měl golf po kariéře jako koníček, Jessica začala hrát taky,“ popisovala pro golfmonthly.com. „Já jsem bruslila, trochu dělala gymnastiku. Jess je o pět let starší, takže jsem pak na golfové lekce začala chodit s ní. Rodičům se to líbilo, protože jsme se hýbaly a byly venku.“

Petr Korda často připomíná, že u ani jednoho ze svých dětí netlačil na pilu. Nenutil je hodiny dřít do úmoru. „V Americe jsme byli bez babiček a dědů, byli jsme odkázáni jenom sami na sebe,“ líčil Korda. „O to víc jsme drželi pohromadě a podporovali se. V legraci rád připomínám, že když jsem hrál, byl jsem doma číslo jedna. Teď se v rodině sice ještě držím v desítce, ale možná už i naše kočky jsou přede mnou...“

Klíčovým slovem úspěšné rodiny je POKORA. A rozhodně to není žádná fráze. „S manželkou Reginou jsme k výchově vždycky přistupovali s pokorou,“ přitakával Korda. „Nekoukali jsme na to, kam to děti dotáhnou. Jen jsme se snažili jim vytvořit co nejlepší prostředí. Chtěli jsme jím být dobrými průvodci a těmi, kdo jim odpoví na otázky, pokud nějaké budou mít.“

Sami si ze svých sportovních kariér dobře pamatují, jak tenká je hrana úspěchu a neúspěchu. „Víme, jaká je realita, jak je sport náročný a nevyzpytatelný,“ potvrdil Korda. „Slunečných dnů, kdy se všechno daří a vyhráváte, je pramálo. Víc je těch ostatních, kdy vás všechno bolí, moc se vám nechce. O to víc jsme rádi, že dětem můžeme dát pomocnou ruku a podporovat je. Snažíme se jim vytvořit co nejlepší podmínky.“

Úspěšní sourozenci si podpory rodičů cení. A nejen jejich. The Trio, jak si s nadsázkou říkají, se podporuje i navzájem. „Máme skupinový chat, jsme tam jeden pro druhého,“ popisovala Nelly Kordová. „Když se nám nedaří, tak si v něm s Jess a Sebem píšeme.“

A rozhodně to není jenom o sportu. Probírají módu, trendy. Prostě cokoliv, aby zaplašili svazující nervozitu. Příklad? „Viděla jsi ty roztomilé boty?“ přibližovala se smíchem Jessica Kordová. „Nebo – viděl jsi, Sebe, tohle video? Opravdu jsme tady jeden pro druhého. Bez ohledu na výsledky jsme na sebe vždycky hrdí.“

SPORTOVNÍ KLAN KORDŮ

Petr Korda (otec, 53 let)

Bývalá světová dvojka v tenisu, vítěz Australian Open 1998 ve dvouhře a 1996 ve čtyřhře. V roce 1990 hrál finále French Open, na okruhu ATP získal deset turnajových titulů. Dalších deset přidal ve čtyřhře.

Regina Kordová, rozená Rajchrtová (matka, 53 let)

Někdejší profesionální tenistka, startovala na olympiádě 1998 v Soulu. Ve dvouhře tam vypadla v prvním kole. Na žebříčku WTA byla nejvýše na 26. místě (duben 1991).

Jessica Kordová (dcera, 28 let)

Od roku 2010 profesionální golfistka, v rámci LPGA Tour vyhrála šest turnajů. Do patnácti let reprezentovala Česko, pak se rozhodla ponechat si americké občanství a nastupuje za USA.

Nelly Kordová (dcera, 23 let)

Profesionálně hraje od roku 2016, v letošní sezoně vyhrála KPMG Women's PGA Championship a posunula se na první místo světového žebříčku. Jejím přítelem je hokejista Andreas Athanasiou z LA Kings.

Sebastian Korda (syn, 21 let)

Vítěz tenisové juniorky Australian Open 2018, profesionálně hraje tři roky. Aktuálně je na 45. místě světového žebříčku. Ve Wimbledonu se letos probil do 4. kola, stejně tak loni ve French Open.