Dvě české golfistky budou v Johannesburgu útočit na milionové odměny

Hned dvě české golfistky postoupily na turnaji v Johannesburgu v rámci Ladies European Tour do finálového kola, ve kterém si hráčky rozdělí dotaci 250 tisíc dolarů (5,6 milionu korun). Vedle ve formě hrající Kristýny Napoleaové prošla tentokrát cutem také Tereza Melecká.

Lépe ze dvou Češek je na tom po prvních dvou kolech s bilancí +2 nad par Napoleaová, která drží dělené 23. místo, Melecká je s +3 na dělené 29. příčce. První jmenovaná tak navázala na vynikající druhé místo ze Saudské Arábie.

“Je dobré vědět, že mám za sebou dvě stabilní kola. Není to úplně můj oblíbený typ hřiště, takže jsem ráda, jak to zatím vypadá. Věřím, že na pár jamkách by se dalo skórovat,” přeje si před sobotním finálovým kolem hráčka, která na zmíněném turnaji v Saudské Arábii brala odměnu v hodnotě více než jednoho a půl milionu korun.

Se svým dosavadním výkonem je spokojená také třiadvacetiletá Melecká, která upozorňuje na záludnost hřiště v Johannesburgu. “Nadmořská výška je tady přibližně 1750 metrů nad mořem, takže míčky létají zhruba o 10 procent více než normálně, člověk s tím musí počítat.”

“Do finálového kola jdu s cílem skončit mezi nejlepšími dvaceti,” přeje si Melecká, která bude o konečné umístění hrát i proti své krajance. “Po minulém týdnu mám turnaj rozjetý na druhý nejlepší výsledek, který jsem kdy uhrála. Uvidíme, jak to nakonec dopadne,” dodává o dva roky starší Napoleaová.

S výkony českých reprezentantek je zatím nadmíru spokojený také sportovní ředitel České golfové federace Petr Šavrda. “Je skvělé, že dvě naše hráčky prošly cutem.”

“Co se týče Kristýny, tak jsme byli všichni napjatí, jak naváže na turnaj v Saudské Arábii. Samozřejmě jsme i trochu namlsaní jejím posledním výsledkem. Je ale potřeba říct, že zahrála v Johannesburgu dvě vyrovnaná kola okolo paru, což je obrovský úspěch. Navázat na dobrý výsledek je těžké, takže je to dvojnásobně cenné. Pro Terezu je výsledek hodně důležitý, protože turnaj v Saudské Arábii se jí tolik nepovedl,” dodává Šavrda.