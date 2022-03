Kousková vstupuje do Augusta National. Hřiště je záludné, ale krásné, říká

Golfistka Sára Kousková vstupuje do nejprestižnějšího amatérského turnaje světa Augusta National Women Amateur. Do Augusty přicestovala z nedalekých Athens již v neděli a od pondělí měla možnost poznat záludnosti hřiště Champions Retreat, na kterém se ve středu a ve čtvrtek uskuteční první dvě turnajová kola. V pátek bude trochu netradičně následovat tréninkové kolo na legendárním hřišti Augusta National, kde si v sobotu bude mít možnost zahrát třicet nejlepších hráček po dvou kolech.

„V pondělí jsem si zatrénovala na cvičných plochách, v úterý jsem absolvovala cvičné kolo. Hřiště je dlouhé a záludné, nicméně krásné,“ svěřuje se Kousková s prvními dojmy z jednoho ze skrytých pokladů americké golfové infrastruktury, hřiště Champions Retreat.

„Velmi důležitá bude strategie hry a samozřejmě hra na greenu a okolo něj. V resortu měnili před touto sezónou všechny greeny na bermudu. Je to trochu jako kdybyste puttovali na skle. Greeny jsou velmi členité, zároveň však velmi tvrdé. Typologicky mi připomínají trochu ty zbraslavské, nicméně s tím rozdílem, že tady je jejich rychlost hodně přes dvanáct stop,“ popisuje Kousková s tím, že je přesvědčená o tom, že právě hra na greenech a okolo nich, bude klíčem k postupu cutem.

Organizaci turnaje má na starosti štáb, který připravuje Masters (uskuteční se příští týden, je možné, že i s Tigerem Woodsem). Hřiště, zázemí i veškeré oficiální akce jsou v podstatě naprosto srovnatelné s mužským turnajem.

„Celá akce je pro mne nepopsatelným zážitkem. Přála bych každému sportovci, aby měl možnost si zažít alespoň jednou za život to, co tady mám možnost zažívat já. Ohromným bonusem je to, že tady se mnou můžou být i moji nejbližší,“ sdílí své pocity Kousková, kterou do Augusty přijela podpořit celá její rodina, nicméně zpráv podpory se jí dostává z celé České republiky. „Chtěla bych moc poděkovat za všechny vzkazy a zprávy, které v posledních dnech dostáváme. Je skvělé cítit tak širokou podporu a samozřejmě budu dělat vše, co je v mých silách, abych uspěla,“ říká.

Kousková do svého prvního kola nastoupí v elitním flightu se světovou jedničkou Rose Zhang a Skotkou Louise Duncan, v 15:54 středoveropského času. „Ráda bych samozřejmě na tak ikonickém místě, jakým je Augusta National Golf Club, bojovala v sobotu o co nejlepší umístění. Uvidíme, jak se bude vyvíjet celý turnaj a co ukážou první dva dny. Golf je samozřejmě velmi specifický a nevyzpytatelný, ale mohu slíbit, že udělám vše, co bude v daný okamžik v mých silách,“ popisuje své plány první Češka, která si zahraje tento prestižní turnaj.

Ty narušil incident v minulém týdnu, kdy laborovala se zablokovanými žebry. „Cítím se každým dnem lépe a věřím, že ve středu mne při hře nebude již nic ovlivňovat. Myslím, že podobných bolístek máme každá ve startovním poli spoustu, proto je zbytečné to řešit,“ dodává s úsměvem na tváři Kousková. „Člověk se musí vždy přizpůsobit nejen hřišti a podmínkám, ale také tomu, v jakém stavu se nacházíte. A snažit se z toho v daný okamžik vytěžit co nejvíc lze.“