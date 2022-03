Golfistka Napoleaová skončila znovu v elitní desítce

Česká golfistka Kristýna Napoleaová skončila podruhé v řadě v elitní desítce na turnaji Ladies European Tour (LET). Bývalá fotbalistka Sparty brala na turnaji v Johannesburgu dělené deváté místo, navázala tak na druhou příčku ze Saudské Arábie.

S pětadvacetiletou Napoleaovou tentokrát postoupila do finálového kola i o dva roky mladší Češka Tereza Melecká, která skončila s bilancí +4 na děleném 29. místě. Napoleaová se naopak na posledních dvou jamkách dokázala dostat na turnaji s dotací 250 tisíc dolarů (5,6 milionu korun) těsně pod par.

“S výsledkem jsem relativně spokojená, nezačala jsem úplně nejlépe, ale hned jsem se snažila vrátit. Věděla jsem, že budu chtít trochu zatlačit, ale na tom hřišti to každý den skákalo jinak. Není to úplně ideální, když člověk neví, co může očekávat,” řekla Napoleaová. “Co bych ale za takové umístění ještě před pár týdny zpátky dala,” dodala s úsměvem.

V Jihoafrické republice, kde čeká goflistky příští týden ještě jeden turnaj, si bývalá fotbalová reprezentantka všimla, že ji začíná brát konkurence mnohem více vážně. “Holky mě začínájí čím dál tím více zdravit a gratulovat. Spousta z nich ani nevěděla, že hraju golf takhle krátce,” připomíná Napoleaová, že se golfu začala věnovat teprve před šesti lety. “Je to příjemné,” dodává.

A jak bylo pro Napoleaovou těžké navázat na minulý týden, během kterého si vydělala více než jeden a půl milionu korun? “Dostávala jsem sama sebe pod tlak, protože vím, že něco ve mně je, takže jsem si přála ukázat, že v Saudské Arábii to nebyla náhoda. Pořád jsem ale na začátku a čeká mě ještě spousta práce, na kterou se těším,” dodává hráčka, která si tentokrát vydělala v přepočtu necelých 150 tisíc korun.

Na prize money si tentokrát sáhla také zmíněná Melecká. “S výkony jsem spokojená, i díky tomu, že mi hřiště docela sedlo. Co se týče LET, tak mě asi nejvíce překvapilo, jak je náročné cestovat mezi turnaji,” dodává Melecká, která si z Johannesburgu odveze necelých 60 tisíc korun za umístění v elitní třicítce.