Kousková na Zbraslavi skončila druhá, všechny vyučila 16letá Němka

Dělené čtvrté místo obsadily české amatérky Jana Melichová a Patricie Macková s výsledkem +1. O dvě rány byla lepší třetí Rakušanka Katharina Mühlbauerová, která se jako jediná s Nojaovou a Kouskovou dostala pod par hřiště. Šestá byla další domácí amatérka Agáta Vahalová (+2).

Kousková, která na Zbraslavi debutovala mezi profesionálkami, byla stejně jako v sobotu o jednu ránu lepší než Nojaová. Domácí hráčka doplatila na nepovedené úvodní kolo, po kterém na talentovanou Němku ztrácela 11 úderů.

Golfový turnaj žen Amundi Czech Ladies Challenge evropského okruhu LET Access Series na Zbraslavi (dotace 37.500 eur, par 72):

1. Nojaová (Něm.) 204 (65+68+71), 2. Kousková (ČR) 213 (76+67+70), 3. Mühlbauerová (Rak.) 215 (73+73+69), 4. am. Melichová 217 (74+72+71), am. Macková 217 (74+71+72), 6. am. Vahalová (všechny ČR) 218 (75+71+72), 7. Ebnerová (Rak) 219 (76+71+72), Clewsová (Angl.) 219 (72+74+73), 9. Mactaggartová (Skot). 220 (78+71+71), Chauchepratová (Fr.) 220 (75+72+73)... 12. am. Stará (ČR) 222 (71+74+77), 28. am. Burdová (ČR) 226 (71+78+77), 35. Váchová 228 (77­+74+77), am. Dimitrová 228 (75+75+78), am. Urbánková (všechny ČR) 228 (78+71+79).