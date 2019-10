MS rugby 2019 | Opora nemohla mezi bombarďáky. Nejsme rasisti, brání se Jihoafričané | iSport.cz

49:3. Výsledek zápasu mezi Jihoafrickou republikou a Itálií na mistrovství světa v ragby byl úplně jasný. Snad i proto se víc řešilo video, které vzniklo až v jeho závěru. Když si oba týmy poděkovaly, skupinka bílých hráčů JAR se shlukla do malé skupinky a začala slavit, namířeno tam měl i Makazole Mapimpi, jenže hlouček se uzavřel a křídelní s číslem 11 rozpačitě odkráčel pryč.

„Rasismus nikdy neskončí, stačí se podívat na tohle,“ zněl jeden z popisků u videa, které se bleskově šířilo po sociálních sítích. Mapimpi je totiž zástupcem původních obyvatel Afriky v týmu.

Pro JAR je rasismus stále ještě velmi citlivou záležitostí. Politika apartheidu sice skončila před 25 lety, jenže bude ještě trvat, než se s ní jedna z nejbohatších zemí kontinentu definitivně srovná. Ragby je navíc historicky bráno jako „bílý sport.“

