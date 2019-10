MS rugby 2019 | Čtvrtfinále Anglie - Austrálie: Srdcař vs. žoldák! | iSport.cz

Michael Cheika povede do čtvrtfinále ragbyového MS národní tým Austrálie proti favorizovaným Angličanům, které řídí jeho o sedm let starší krajan Eddie Jones • Koláž iSport.cz

V osmdesátých letech táhli za jeden provaz. Jako spoluhráči ze slavného klubu Randwick na předměstí Sydney. Po třech dekádách dnes půjdou dva sveřepí australští trenéři proti sobě. Michael Cheika povede do čtvrtfinále ragbyového MS národní tým své země řečený Wallabies proti favorizovaným Angličanům, které řídí jeho o sedm let starší krajan Eddie Jones. „Nesnáším, když pro ně pracuje Australan,“ prohlásil Cheika na adresu svého kolegy v cizím žoldu.

Cheika je hromotluk, chlap se srdcem na pravém místě, ale také prchlivý muž, jenž se nechá snadno vytočit. Což je oblíbená disciplína Jonese, lišáka s rozeklaným jazykem, který používá psychologický her k tomu, aby ještě před zápasem zajistil svým barvám výhodu.

Když tajfun Hagibis minulý víkend nedovolil odehrát Angličanům poslední zápas ve skupině proti Francii, lebedil si Jones. „Bohové tajfunů se na nás usmáli,“ prohlásil tehdy historicky první cizinec na lavičce ragbyového reprezentace Anglie. Výhoda dvoutýdenní pauzy před čtvrtfinále, kterou tím Albion získal, může být významná. „Jejich trenér si myslí, že lepší přípravu nemohli mít. Měli by tedy vyhrát, aby nevypadali jako hlupáci,“ rýpnul se Cheika, jemuž je předhazováno, že ani v jednom ze šesti dosavadních zápasů Anglii s Jonesem jako koučem neporazil. „Což vůbec nic neznamená. Z ohlížení zpátky vás bude leda bolet krk. Důležité je, co se stane v sobotu,“ horlí kouč, jehož nejsilnějšími stránkami jsou instinkty a emoce. To Jones razí matematický přístup k ragby, vše má dobře spočítané.

Jones převzal Anglii po MS 2015, kde na domácím šampionátu zcela propadla a ani nepostoupila ze skupiny. To Cheikův podceňovaný australský výběr tehdy překvapivě prošel až do finále a kouč za to dostal cenu pro trenéra roku. To Jones rok poté komentoval velmi sarkasticky, když přivezl svou Anglii do Austrálie ke třem zápasům a všechny s přehledem vyhrál. A oheň vzplál. „Kdybychom spolu nehráli kdysi za jeden tým, ani bych ho neznal. Nemáme nic společného,“ durdil se Cheika. Jones tehdy prohlašoval, že se ve své zemi cítí nedoceněný, jeho protějšek ho zkritizoval za to, že se otáčí zády k Austrálii, kde se naučil ragby a která mu dala šanci. „Pořád ze sebe dělá chudáčka, i když k tomu nemá důvod.“

Ochlazení vztahů může vyvolat pěkný žár na hřišti. Už teď se zápasu začalo přezdívat kvůli nevraživosti trenérů Bitva velkohubých. Odejít z ní jako poražený, to bude hořké sousto pro jednoho z nich. Angličané zatím předvádějí na japonském šampionátu mnohem jistější výkony, Austrálie se skupinou protrápila.

Který z trenérů získá munici pro další štiplavé poznámky?