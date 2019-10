MS rugby 2019 | Konec na MS po klukovině. Brutální loket spustil velkolepý obrat | iSport.cz

„Cítíme, že osud zápasu nám byl červenou kartou vyrván z rukou,“ povzdechl si trenér velšského týmu Waren Gattland před osmi lety.

Teď se Novozélanďan na lavičce Dragons ocitnul na opačné straně. Po dramatickém boji mu nezbylo než uznat: „Lepší tým prohrál.“

Ale je to jeho Wales, kdo si uhrál další šanci bojovat s Jižní Afrikou o historické finále mistrovství světa. V roce 2011 hráči v červeném polykali vztek za velmi sporné vyloučení jejich kapitána Sama Warburtona. I bez něho tehdy udrželi Les Bleus na bodový odstup, Leigh Halfpenny ale v závěru z půlky hřiště o několik decimetrů netrefil trestný kop do háčka.

V neděli v Óitě bylo všechno obráceně. Francouzi na hřišti létali v bleskových kombinacích a v osmé minutě položili už svou druhou pětku. Wales reagoval, ale v poločase prohrával o výrazných devět bodů. V 48. minutě však rozhodčímu nezbylo, než ukázat červenou kartičku Francouzi Sebastienu Vahaamahinovi. Ten se v boji dostal do půtky s Aaronem Wainwrightem a napřímo ho napálil loktem do brady…

Vahaamahina learned that by watching Richie Hogan in this year's All Ireland Final. #RWC2019



pic.twitter.com/ojDdbIfkm5