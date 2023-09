Vsadil bych na All Blacks. Na MS se zrodí hvězdy, říká český kouč ragby

Ragby hrál na Novém Zélandu, v Austrálii, v Anglii i ve Francii. Současný kouč Říčan i českého národního týmu Miroslav Němeček nyní s nadšením vyhlíží start mistrovství světa. „Za mě budou All Blacks největší favorité. Tým dozrál, má více zkušeností. Vsadil bych si na Nový Zéland,“ tipuje svého kandidáta na zlato. Globálně sledovaná sportovní událost, která vypukne již v pátek večer, může mít pozitivní vliv i pro české ragby. „Šampionát pokaždé zvedne vlnu popularity, přijdou noví lidé do klubů. Pak záleží na tom, jak to dokážou v klubech zužitkovat.“

Mistrovství světa startuje bitvou favoritů Francie vs. Nový Zéland. Co od úvodního zápasu na Stade de France očekáváte?

„Očekávám, že Francie do toho půjde úplně naplno. Myslím ovšem, že Nový Zéland si trochu víc rozvrhne síly a předpokládám, že nakonec uspěje. Podle mě to All Blacks zvládnou lépe mentálně, protože Francouzi jsou horkokrevný národ, který do toho vždycky vlétne, má velký nástup, ale celých 80 minut se jim v hlavě nepovede zvládnout tak dobře strategicky a takticky, jako ostatním státům třeba z anglosaského světa.“

Říkáte, že na celkové vítěze favorizujete All Blacks. Jenže domácí Francie má podle expertů téměř srovnatelné šance…

„Francie je další velký favorit, ale nejsem si jistý, jestli jsou schopní takhle velkou událost zvládnout mentálně. Mistrovství světa trvá dva měsíce, hlavně ve finálové fázi je velký tlak, je to náročné na psychickou odolnost. Nevěřím tomu, že je Francie už tolik vyspělá, aby to zvládla.“

Jak si vysvětlujete některé nepřesvědčivé výsledky Nového Zélandu z poslední doby?

„Během roku se hraje spousta přípravných zápasů, ale neřekl bych, že vypovídají o stavu unií. Teď, kdy už půjde o všechno, se uvidí, kdo je nejlepší. All Blacks jsou nejznámějším týmem na světě a vede to i k tomu, že každý se je snaží porazit. Jestli někoho chcete ve světě porazit, jsou to vždycky All Blacks. V ragby je jedna věc, jak jste technicky a takticky připravení, ale nejdůležitější je, jak se na zápas připravíte mentálně. Když se někdo připraví proti All Blacks na sto procent, pro ně je těžké být po celé čtyři roky připraven stoprocentně na každý zápas. Je pro ně extrémně těžké mít chuť toho druhého na sto procent porazit. Nový Zéland točí kádr a celou přípravu směřuje na mistrovství světa.“

Čím bude letošní šampionát jedinečný?

„Už ve skupině uvidíme opravdu zajímavé zápasy. Nebude nic jasného, nic předem rozhodnutého. Dojde i na souboje mezi favority, které budou daleko napínavější. Pro mě je každé mistrovství speciální. Je vždycky zajímavé vidět, kam se ragby za čtyři roky posunulo. Určitě to bude jiný šampionát, než jaký byl ten poslední.“

Na kterého hráče se nejvíc těšíte?

„Málokrát se stalo, že by některý hráč byl hvězdou a jako hvězdou se prezentoval i na mistrovství světa. Většinou se hvězdy zrodily až právě tam. Doufám, že tento šampionát zrodí novou hvězdu. Ale jinak nemůžu opomenout Antoineho Duponta, který byl naposledy vyhlášen nejlepším hráčem.“

Budete mít možnost na turnaj osobně vyrazit?

„Bohužel ne, během šampionátu probíhá v Česku naše liga a hned potom začnou zápasy národního týmu. Budu se připravovat s klubem i s národním týmem.“

Jaký čeká českou reprezentaci podzim na evropské scéně?

„Na mistrovství Evropy úrovně Trophy jsme nováčci, známe týmy, které tam hrají, ale je těžké říct, jaká bude konfrontace a jak dopadne. Ale já bych si klidně věřil na to, že bychom mohli bojovat i o postup do Championship (nejvyšší úroveň v Evropě), protože nám docela vyšel los. Hrajeme jeden zápas venku, první zápas ve Švédsku, a pak hrajeme čtyři utkání doma. První zápas určí, jak jsme na tom, a jaké budeme mít šance. Strašně bude také záležet, jak budou hráči k dispozici, jestli se budou zraňovat, nebo ne. Nemáme takový kádr, abychom si mohli dovolit jej tolik točit, hráči na jednotlivých postech jsou kvalitní, ale nemají za sebe takovou náhradu, jak bychom potřebovali.“

Který ze soupeřů představuje největší hrozbu?

„Největší favorit bude Švýcarsko, jsou hned vedle Francie a mají tam hodně naturalizovaných Francouzů, kteří jsou schopní hrát jednak francouzskou profesionální ligu a pak za švýcarský národní tým. Ostatní týmy by měly být hratelné. Ale bude záležet, jak si vypomůžou zahraničními hráči.“

Jak reprezentaci prospěje vstup do klubové soutěže Rugby Europe Super Cup, kde bude působit tým U23 pod hlavičkou Bohemia Rugby Warriors?

„Pomůže nám to hodně, teď nemáme moc šanci vidět jiné hráče, než ty, kteří jsou v národním týmu. Nemáme šanci je vidět, jak se konfrontují se světem. Tohle nám pomůže k tomu, abychom viděli nové mladé hráče a v konfrontaci s dobrými týmy.“

Co chybí k tomu, aby se české ragby dostalo na světovou úroveň?

„Je to především podpora státu a sponzorů. Kdybychom měli takovou podporu, jakou mají zahraniční týmy, myslím, že by se nám pracovalo úplně jinak. Ve světě jsou všichni hráči profesionální, mají celý den na to, aby se věnovali ragby. Tady jsou hráči amatéři, kteří chodí do práce. Po práci si vezmou věci a jdou na trénink. Samozřejmě to pak takhle vypadá i na tom tréninku a při zápase.“

Pozorujete v poslední době přece jen vzestupný trend?

„Blýská se na lepší časy, naše základna se rozšiřuje a myslím, že tréninkový proces je kvalitnější, než býval pár let zpátky. Vychováváme lepší a lepší hráče, já to vidím v seniorské reprezentaci, protože každý rok mi chodí z dvacítky noví hráči, kteří jsou šikovnější, než bývali ti starší. Pak to ale všechno souvisí s penězi a s podporou státu a sponzorů.“

Pomůže českému ragby i start mistrovství světa, které vzbudí zájem u široké veřejnosti?

„Pokaždé to zvedne vlnu popularity, přijdou noví lidé do klubů. Pak záleží na lidech v klubu, jak to dokážou zužitkovat. Zájem je daleko větší, ale když klub není připravený, aby nové lidi přivítal a něco jim nabídnul, je to k ničemu.“

Park pro fanoušky v Praze Česká rugbyová unie otevře při příležitosti mistrovství světa Ragby park. Od pátku do neděle připravila v pražských Riegrových sadech vedle možnosti sledování zápasů šampionátu doprovodný program. Cílem je zvýšit povědomí o ragby a získat tak potenciálně nové členy. První zápas Francie vs. Nový Zéland je na programu v pátek od 21:15. V rámci doprovodného programu bude možné ragby vyzkoušet a připravené jsou i soutěže pro veřejnost. Promítání zápasů MS je naplánované až do jeho závěru. Finále je na programu 28. října.