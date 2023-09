MS v ragby: premiérový start Chile výsledkově pokazili Japonci

Třetí hrací den ragbyového šampionátu byl rovněž historickým okamžikem pro Chile. To se totiž na vrcholné akci představilo poprvé, po srdnatém výkonu nakonec podlehlo favorizovaným Japoncům 12:42.

Do zápasu s Japonskem však Chilané vstoupili velmi dobře, už v 6. minutě položil Fernandez a poslal nováčka do vedení, které z následného kopu stvrdil Videla. Ještě do poločasu ovšem favorit zvládl otočit. Činil se především Fakatava, jenž zajistil Japoncům hned 10 bodů, bezchybný byl rovněž z kopů po položení Matsuda.

I krátce po startu druhého poločasu se povedlo hráčům Chile bodovat, navzdory nebojácnému výkonu se ale jednalo o poslední změnu skóre na straně týmu z Jižní Ameriky. Konečná prohra (12:42) sice úplně neodpovídala dění na hřišti, nováček si dost možná zasloužil víc. Přesto se nedělní odpoledne na Stadium Municipal v Toulouse nesmazatelně vrylo do kronik Chilského ragby jako první zápas na světovém šampionátu.

Výsledky třetího hracího dne MS v ragby:

Skupina B:

17:45 JAR - Skotsko

Skupina C:

21:00 Wales - Fidži

Skupina D:

Japonsko - Chile 42:12 (21:7)