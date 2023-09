MS v ragby: Argentina smetla Chile, o postup s Japonci. Fidži zdolalo Gruzii

Ragbisté Argentiny potvrdili na mistrovství světa roli favorita v jihoamerickém derby a debutující Chile v Nantes porazili 59:5. V tabulce skupiny D se bodově dotáhli na Japonsko, s nímž se v neděli 8. října utkají o druhé postupové místo do play off za již jistým čtvrtfinalistou Anglií.

Argentinci v zápase položili osm pětek. Tu první v desáté minutě útoková spojka Nicolás Sánchez, jenž tak stylově oslavil 100. start za národní tým. „Pumy“ vyhrály první poločas 24:0 a na bonusový bod za čtvrtou pětku dosáhly krátce po pauze. Chile se rozloučilo se svým prvním MS bez zisku bodu, jejich jedinou pětku v zápase položil sedm minut před koncem Tomás Dussaillant.

Ve skupině C otočili ragbisté Fidži zápas s Gruzií, která po prvním poločase vedla 9:0, a po výhře 17:12 mají na dosah postup do čtvrtfinále na úkor Austrálie. Tým z Pacifiku se posunul na druhé místo tabulky a výhra v závěrečném duelu proti poslednímu Portugalsku mu zajistí první účast v play off od roku 2007.

Ještě předtím ale budou s Portugalskem hrát v neděli Australané, kteří jsou po porážkách s Fidži a Walesem blízko prvnímu konci v základní skupině v historii MS. Jistotu čtvrtfinále má po třech výhrách Wales.

Mistrovství světa v ragby ve Francii:

Skupina B:

21:00 Skotsko - Rumunsko.

Skupina C:

Fidži - Gruzie 17:12 (0:9).

Tabulka:

1. Wales 3 3 0 0 100:40 14 2. Fidži 3 2 0 1 65:59 10 3. Austrálie 3 1 0 2 56:77 6 4. Gruzie 3 0 1 2 45:70 3 5. Portugalsko 2 0 1 1 26:46 2

Skupina D:

Argentina - Chile 59:5 (24:0).

Tabulka: