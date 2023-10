All Blacks mají novou legendu. Farmář s předkem-hrdinou dostal panáka

Nelson Dalzell, farmář z venkovského Canterbury, sloužil za druhé světové války ve třetí infantérii. Při vylodění na ostrově Guadalcanal dopadla na jejich člun japonská bomba. Novozélandský voják napravo okamžitě zemřel, ten na druhé straně vyvázl jen se škrábanci. Dalzella, muže uprostřed, zasáhl šrapnel do nohy. Zranění bylo tak vážné, že vojenští lékaři volali po amputaci končetiny. Mladý hráč ragby se však jejich verdiktu vzepřel, bitvu o tichomořský ostrov přežil a vrátil se na hřiště.

Zůstala mu díra v holeni, do které si vždy před zápasem vložil dřevěný špalík, místo obvázal a přetáhl štulpnou. I s handicapem vynikal natolik, že se mu splnil sen a ve dvaatřiceti byl nominován do týmu All Blacks na půlroční turné po Británii, Irsku a Francii v letech 1953 a 54.

Později si jednu z jeho dcer vzal mladý farmář Braeden Whitelock, taktéž nadšený ragbista. Ze svazku vzešli čtyři nadaní synové – George, Adam, Samuel a Luke. Všichni čtyři si spolu dokonce zahráli v jednom zápase za Crusaders z Christchurche v pacifické soutěži Super Rugby.

Jen ten třetirozený se stal legendou. To, o čem dědeček Nelson Dalzell snil a dočkal se až na sklonku kariéry, on naplnil měrou víc než vrchovatou.

Na právě probíhajícím MS ve Francii zaznamenal coby střídající hráč Sam Whitelock proti Itálii už 149. zápas za All Blacks, čímž překonal bývalého spoluhráče a naprostou legendu Richieho McCawa. „K něčemu takovému potřebujete obrovskou dávku zaujetí a odolnosti ve spojení s neupadající laťkou výkonů. Gratuluju, Same,“ vzkázal překonaný McCaw.

On sám odehrál 148. zápas ve finále MS 2015, v němž Novozélanďané uspěli a jako první dokázali obhájit titul mistrů světa. Tyhle dva triumfy získal i mladý druhořadník Whitelock, jenž momentálně hraje na svém čtvrtém MS. Ve čtyřiatřiceti už mu prokvétají šediny ve vlasech, stále je však klíčovou součástí týmu All Blacks.

Sice není tak viditelnou hvězdou jako raubíř McCaw, z charakteristiky jeho pozice to ale ani nejde. Narostl do výšky 202 centimetrů, což mu automaticky přisoudilo v ragby roli v druhé řadě, kde hrají nejvyšší borci, kteří drží tlak ve mlýnech, jsou vysazováni pro autová vhazování a skáčou po vysokých odkopech soupeřů. Střelhbitě kličkovat Whitelocka s balónem skoro neuvidíte, za 149 zápasů za All Blacks položil „jen“ sedm pětek, to mu však nic nebere z respektu, kterému se těší u spoluhráčů.

„Celý týden se neusmál, byl ponořený ve svém světě. Středem pozornosti je nerad. I na lavičce jsem se z něj pokoušel vyloudit úsměv, ale nedalo se to,“ popsal mlynář Danes Coles, co předcházelo svátečnímu střetu s Itálií, který Novozélanďané vyhráli 96:17.

„Po zápase jsem alespoň přinesl do šatny lahev whisky a dali jsme si s ním všichni panáka. Druhý den ráno už zase seděl na rotopedu a trénoval,“usmíval se Coles nad zvyky ostříleného parťáka, jenž vyrůstal s bratry na rodinné farmě a dnes má svou, kde chová dobytek a ovce. Dokonce je tváří iniciativy, která se snaží na Novém Zélandu prosadit lepší podmínky pro farmaření.

Do práce na pastvinách se vrhne naplno, až ukončí kariéru. Zatím je jisté pouze to, že po MS bude nastupovat ve Francii za Pau, což pro něj znamená konec v týmu All Blacks, neboť internacionálové do něj nemají přístup.