Play off MS v ragby: nové pořádky. All Blacks poprvé nejsou favorit

Ragby hrával na Novém Zélandu, ve Walesu, v Anglii i Francii a dodnes žije tímto sportem jako trenér. Je také spoluautorem knihy Zahrajte si ragby, která čerstvě vyšla. Není divu, že Jan Macháček hltá každou minutu právě probíhajícího šampionátu a jeho názory mají váhu.

Čemu přisuzujete prozatímní dominanci mistrovství týmy ze severní hemisféry?

„Severní polokoule se díky úspěšnější komercionalizaci ragby zlepšuje, což je zejména vidět na vzestupu Irska a Walesu. S tím na druhé straně souvisí i úpadek Austrálie, která je vždy mým černým koněm, protože se mi líbí jejich invence. Ragby tam nedělá extra moc hráčů, ale vždy dokázali hrát dobře. Najednou se jim ale nedaří. Je to důsledek dlouhodobějšího procesu v konkurenci v Austrálii silnějších a úspěšnějších sportů jako třináctkové ragby a australský fotbal. Ty vyprodávají stadiony. Rugby union ale těžko…“

Podle mnohých expertů zatím vypadají na MS nejlépe Irové, jedničky světového žebříčku. Souhlasíte?

„Určitě, ti jsou v životní formě. Mají krásný mix hráčů, kteří se výborně doplňují. A jejich strategie je skvělá, na každého soupeře se výborně připraví. Dělají minimum chyb, mají výborně zorganizovanou obranu a velice nápaditý útok, v němž dokážou přesně zasáhnout citlivá místa soupeřů. Jejich hráči jsou schopní udržet míč v kontaktu, přihrávat si pod tlakem, nechybují ani v náročných chvílích. Přišli s inovacemi, používají tři nové útočné šablony. A ten jejich kopáč Sexton…“

V osmatřiceti letech hraje Johnny Sexton asi nejlepší ragby života.

„Je obrovskou oporou. Když se Irům nedaří a jsou zatlačeni na vlastní polovinu, je schopný míč odstěhovat a uklidnit celý tým. Teď jsou Irové velcí favorité, ale střetnou se s All Blacks. To bude ohromná bitva. A poprvé v historii půjdou All Blacks na mistrovství světa do zápasu a nebudou favority.“

Co tedy od Novozélanďanů čekáte?

„Myslím, že jim tenhle statut paradoxně může pomoct stejně jako úvodní porážka od Francie. Mohli by se dobře motivovat a naladit na čtvrtfinále.“

Koho dál považujete podle současné formy za favority šampionátu?

„Reálně může podle mě získat titul klidně šest týmů. Wales hraje velice dobře, ale je otázka, jak ho ve skupině Austrálie nebo Fidži prověřily. Podobně jsou na tom Angličané. Přestože vyhráli všechno a taky mají hvězdný tým, tak si nejsem jistý, že dokážou jiné velmoci přehrát. Přesto by Wales i Anglie spíš měly svá čtvrtfinále proti papírově slabším týmům (Argentina, Fidži) zvládnout. Ale ty zbylé dva zápasy, to bude boj o kostel, jak říkají Francouzi. Francie s Jižní Afrikou a Irsko – Nový Zéland, to bude něco.“

Tyhle zápasy by klidně mohly být i finále MS, co?

„Přesně tak. Hrozně se na ně těším. Jižní Afrika má vyrovnaný tým, její lavička je úplně stejně kvalitní jako zahajovací sestava. V týmu nemají jedinou trhlinkou, jsou velcí, silní, rychlí, technicky výborní. Francii vypadl ze sestavy se zlomenou lícní kostí kapitán Antoine Dupont, ale na play off by se mohl vrátit. Na celém mistrovství jim chybí další spojka Romain Ntamack, ale ukázali, že i bez nich mají velmi silnou sestavu. Navíc jsou doma. Můžete si hodit mincí, jestli chcete vědět, jak to dopadne.“

Hodit mincí si můžete i při tipování čtvrtfinále Irsko – Nový Zéland?

„Přijde mi, že All Blacks letos schází X faktor, jakým byl kdysi Jonah Lomu nebo jiní kluci, kteří byli schopní udělat něco extra. Teď mají velice dobrý mix, ale nikdo nevyčnívá…“