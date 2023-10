Zvrat na poslední chvíli. Anglii zničila sporná penalta a „pyrotechnici“

Faf de Klerk and Deon Fourie slaví postup do finále MS v ragby • Reuters

Nebyla to žádná krása, statečná Anglie ale na ragbyovém mistrovství světa našla styl, kterým skoro srazila obhájce titulu. Springboks celý zápas prohrávali, po anglické chybě v mlýnu je ale zachránil trestný kop Handreho Pollarda tři minuty před koncem. K vítězství 16:15 přispěli i náhradníci z jihoafrické lavičky – takzvané ´bomb squad´.

Měli blízko do finále, Angličané Danny Care a Maro Itoje ale po semifinálovém zápase mistrovství světa seděli v útrobách Stade de France a smývali ze sebe smutek.

„Seděli jsme s Marem ve vaně a říkali jsme si: Sport umí být někdy krutý. Ale proto ho tak milujeme. Je to na hraně nože a šťastná může být jenom jedna šatna, ta druhá musí být smutná,“ řekl Care, náhradní mlýnová spojka poražených.

Odepisovaní Angličané zaskočili Jižní Afriku svým specifickým stylem. V deštivém pařížském večeru za celý zápas neprokázali snahu jít si pro pětku. Drželi se ale své poziční hry, efektivně překopávali balon a sbíraly bodíky za trestné kopy kopáče Owena Farrella. Když ve druhé půli Farrell chytře využil šance a trefil i drop goal ze hry, vedli Angličané už 15:6.

Springboks ale zabrali v pravý čas. Jedenáct minut před koncem poprvé našli cestu anglickou obranou a po dobře zahraném autu doručil pětku RG Snyman. A když byl zápas na hraně, donutili Angličany k chybě v mlýnu, aspoň tak to viděl rozhodčí Ben O'Keeffe. Potrestán byl náhradní anglický pilíř Ellis Genge. A Handre Pollard necelé tři minuty před koncem trestným kopem ze 48 metrů obrátil skóre.

„Jen se modlíte, aby šla penalta vaším směrem. Nejsem specialista na mlýny, nemůžu komentovat, co se tam stalo,“ řekl Care. „Je těžké to přijmout, když víte, že mají Handreho Pollarda. Modlíte se, aby minul. Ale on nemimul…“

Ve vzájemném finále před čtyřmi lety na šampionátu v Japonsku právě Pollard zničil Angličany 22 body z trestných kopů a konverzí. Tentokrát se ale do hry vstoupil až v 31. minutě, protože se stále dostává do formy po zranění lýtka, kvůli němuž se ke Springboks připojil až v konci základní skupiny. V semifinálové řeži musel na hřiště místo Manieho Libboka, kterému se nedařilo. Sám zápas rozhodnul.

„Penalta za chybu v mlýně nám dala příležitost. Byl to velký moment, který na takovéhle scéně chcete. Jako útoková spojka pro takovéhle chvíle žijete. Byla to zábava,“ líčil Pollard.

Pollard byl prvním mužem z lavičky, kterého poslal do hry jihoafrický kouč Jacques Nienaber.

Už v 56. minutě bylo na hřišti všech dalších sedm zbývajících náhradníků. Springboks byli u zdi a riskovali, při jakémkoli zranění by už neměli, koho na hřiště poslat. Zároveň ale použili svou velkou zbraň. Síla jejich lavičky je tak vyhlášená, že si získala přezdívku ´bomb squad´. Když se zápas nevyvíjí jejich směrem, Jihoafričané posílaní na hřiště jednotku náhradníků, kteří jako pyrotechnici na poslední chvíli likvidují miny. V pařížském semifinále byla energie z lavičky znát. Angličané v závěru inkasovali několik penalt za chyby v mlýnech. A poslední z nich zápas rozhodla.

„V týmu máme 33 hráčů a každý má svou roli a odpovědnost. Lidi si nevšímají toho, že bomb squad přichází na hřiště potom, co kluci ze základní sestavy položili základy. Vidí výkon těch, kteří přijdou na hřiště, ale nevědí, kolik sil starteři vzali soupeři,“ řekl Nienaber.

Anglie prožila s novým koučem Stevem Borthwickem těžký rok. Před šampionátem prohrála pět ze šesti zápasů, poprvé v historii padla i s Fidži. V prvním zápase turnaje ale porazila Argentinu, rozjela se a málem jako jediný tým bez porážky došla do finále.

„Máme sedm hráčů, kterým je pod pětadvacet. Dostali jsme se blízko k tomu, abychom porazili světové šampiony. Máme se na co těšit,“ řekl Borthwick.

Jihoafričané jsou ve finále počtvrté v historii. Zatím pokaždé svůj titulový zápas vyhráli. Tentokrát je v repríze zlatého zápasu z roku 1995 v sobotu čekají All Blacks.

„Bude to těžký zápas, ale snad fanoušci zůstanou s námi a pomůžou nám obhájit titul,“ řekl jihoafrický kapitán Siya Kolisi.