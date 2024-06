Zvláštní svolení: haka na „Václaváku“, ragbisté se utkají s Novým Zélandem

„Ambasadoři jsou týmem složeným z hráčů působících v evropských ligách, například v Itálii, Francii nebo Holandsku, na Novém Zélandu a v Kanadě,“ říká Roman Rygl, prezident ragbyové Tatry Smíchov, která je organizátorem zápasu. „Tým je sestavený tak, aby nám úplně nenaložil sto bodů, aby byl zápas trošku vyrovnanější. Jedná se o sedmý ročník, podařilo se nám je porazit jenom jednou. Jdeme do toho s přesvědčením, že je chceme porazit.“

Zápas se bude hrát ve středu 19. června od 18 hodin na hřišti Tatry Smíchov. Česká reprezentace zatím v historii vzájemných zápasů zvítězila jen v roce 2018. Tým Ambassador’s XV se kvalitou nedá srovnávat se slavnými All Blacks, každé mužstvo Nového Zélandu ale má svou úroveň.

„Tým má také zvláštní svolení novozélandské rugbyové unie k předvádění tradičního maorského tance Haka,“ vysvětluej Rygl. „Zápas se odehraje pod záštitou velvyslance Nového Zélandu. Proto tam bude předvedená i haka, kterou můžou v rámci povolení dělat jen tři, čtyři týmy.“

Novozélandštní rabisté svou haku ukážou už ve čtvrtek odpoledne ve čtvrt na tři na Václavském náměstí v Praze před expozicí Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.

Samotný zápas se koná příští středu a vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal. Pořadatelé se snaží exhibičními mači zvýšit zájem o ragby. Popularita sportu v Česku roste a přispělo k ní i loňské mistrovství světa ve Francii.

„U nás na Tatře se to určitě projevilo u nejmenších do šesti let. Mistrovství světa viděla spousta rodičů a zaujalo je to. Hlásí se nám partneři i rodiče, kteří chtějí se sporem pomáhat,“ líčí Rygl. „Máme zájem i od chlapů ve věku třiceti, čtyřiceti let. Na prvním tréninku touch rugby přišlo čtyřicet nováčků. Snažíme se dostávat ragby do povědomí, abychom propagovali sport jako takový. Ambassadors´XV je nejkvalitnější soupeř, který do České republiky letos přijede.“