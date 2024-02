Náklaďák na hřišti! Nová hvězda ragby váží 150 kilo a drtí soupeře

Je to přírodní úkaz. Posolo Tuilagi hraje profesionální ragby teprve necelých osmnáct měsíců, jeho sláva ale roste každým mačem. Mohutný hráč druhé řady má pro tenhle sport unikátní předpoklady a na hřišti je dovede prodat.

Youtube přetéká jeho neuvěřitelnými akcemi. Je schopen při skládce vzít protihráče s míčem do rukou a jak pírko ho poponést několik metrů zpět. Když naopak dostane šišku během útoku, rozeběhne se a prochází dál, i když na něm visí třeba pět protivníků. Jeho styl asi nejlíp vystihnul Yoram Moefana, jeho spoluhráč z Les Bleus, když ho před několika dny nazval „náklaďákem“.

„Je to nová hvězda, o které se hodně diskutuje. Je to devatenáctiletý kolos, který je i přes sto padesát kilogramů živé váhy rychlým a důrazným hráčem druhé řady,“ vysvětlil legendární ragbista Eduard Krützner senior pro ceskeragby.cz.

Tuilagi hraje od minulé sezony francouzskou ligu za Perpignan, kde kdysi končil kariéru jeho tatínek Henry, jenž odehrál deset reprezentačních zápasů za Samou. Za tichomořský stát hráli i jeho strýcové Freddie, Alesana, Anitelea a Sanele. Nejúspěšnějším hráčem z jeho rodiny je ale jiný strýček, Manu, který hraje tříčtvrtku za Anglii, kam se ve třinácti letech přistěhoval.

Posolo vyrůstal od tří let ve Francii, a proti může za výběr Les Bleus dnes nastoupit, ačkoli nemá francouzský pas. Trenér Fabien Galthie po něm sáhnul poté, co onemocněl původně nominovaný Romain Taofifenua.

„Posolo je připraven,“ líčil William Servat, kouč francouzského roje.

Tenhle mladík vloni dotáhl francouzský výběr do dvaceti let k titulu světových šampionů. V zápase proti Novému Zélandu donesl dvě pětky a doručil jedenáct skládek. Ve finále mladí Francouzi porazili Iry. A právě proti zeleným se Posolo dnes večer možná dostane do hry ve svém prvním seniorském zápase za dospělé Les Bleus. V základní sestavě schází, je ale pravděpodobné, že nastoupí z lavičky.

Pohár šesti národů začne velkým střetem dvou dominantních evropských týmů posledních let. V roce 2022 získali Francouzi takzvaný grandslam, vítězství v turnaji bez porážky. Vloni tímto stylem naopak triumfovali Irové. Na podzimním mistrovství světa byly oba týmy považovány za největší favority. Oba ale musely skousnout těžké zklamání po těsných čtvrtfinálových porážkách, Iry zastavili All Blacks, domácí Francouze jihoafričtí Springboks, pozdější šampioni.

Francii bude scházet jeden z nejlepších hráčů světa Antoine Dupont, který se soustředí na svou olympijskou misi v Paříži, kde bude hrát sedmičkové ragby. Irové začínají novou éru poté, co jejich kapitán Johnny Sexton ukončil kariéru.

Začátek Poháru šesti národů

Pátek

21.00 Francie-Irsko (Marseille)

Sobota

15.15 Itálie-Anglie (Řím)

17.45 Wales-Skotsko (Cardiff)

Pozn.: Všechny zápasy vysílá NOVA SPORT 1