Strhne se haló? Ragbistky bojují o olympiádu, jako poslední český tým

Ve hře už jsou z českých týmů poslední, ale své šance se chtějí držet. Ženská reprezentace v sedmičkovém ragby se chystá na kvalifikační turnaj v Monaku, pro jehož vítěze je připravena zlatá vstupenka na Hry do Paříže. Statečné lvice tak trochu předběhly vývoj, cílili spíš na příští olympiádu do Los Angeles. „Když příležitost je, byla by hrozná škoda nechytnout ji za pačesy,“ říká reprezentantka Štěpánka Sluková.

Basketbaloví hrdinové kolem Tomáše Satoranského byli tentokrát daleko. Nevyšlo to ani pozemním hokejistkám, ani házenkářkám. Hráčky sedmičkového ragby ale pořád doufají, že svou neočekávanou misi dotáhnou do konce a pojedou do Paříže.

„Olympiáda je pro všechny obrovský pojem, všichni chtějí být u toho. Cíl je to veliký. Kdyby se to podařilo, tak se strhne velké haló,“ usmívá se reprezentační trenér Vít Chalupa.

Vede tým, který v posledních letech zažil zřejmě největší výkonnostní skok napříč českým sportem. České ragbistky ještě před několika lety vydělávaly na cesty po světě prodejem rande. Sedmičkový tým se ale v novodobé olympijské éře rychle vyvíjí. Družstvo získalo prostředky z programu Národní sportovní agentury, hráčky podporuje i Olymp. Prvním výrazným úspěchem byla loňská bronzová medaile z Evropských her v Krakově, kterou si zajistily postup na kvalifikační turnaj o OH.

„Psali jsme koncepci LA 28, o Paříž bojujeme trošku předčasně. Poštěstilo se, že se v České republice narodily mladé talentované hráčky. Můžou za to ony, jak tvrdě pracují, v mnohem přeskakují body, které jsme si stanovili,“ říká Chalupa. „Představa, že můžeme postoupit do Paříže, je elektrizující. Polsko, náš soupeř v základní skupině, má o čtyři, pět let větší věkový průměr. Jsme vepředu. Ale proč v té rychlosti nepokračovat…“

Národní tým bude nejdřív bojovat příští týden v prvním turnaji mistrovství Evropy v Makarské. Pak už čeká kvalifikační turnaj o Paříž, který se koná od 21. do 23. června v Monaku. Los provedl samotný princ Albert, člen Mezinárodního olympijského výboru.

„Princ Albert nám vylosoval z každého výkonnostního koše nejsilnějšího soupeře. Musíme zahrát dobře už ve skupině,“ usmívá se Chalupa.

Češky se ve skupině utkají s Čínou, kterou ještě nikdy neporazily, stříbrným týmem z Evropských her Polskem a Mexikem, s nímž letos dvakrát vyhrály.

„S Polkami v poslední době hrajeme vyrovnané zápasy. Není to jako dva roky zpátky, kdy nám daly sedm pětek,“ říká Chalupa.

Klíčové bude postoupit do čtvrtfinále, kam se dostanou dva nejlepší ze tří čtyřčlenných skupin a pak ještě dva týmy ze třetích míst. Tam už bude třeba jen vyhrávat. Místo na olympiádě je na turnaji jen jedno.

„Olympiáda je velká motivace, každý vrcholový sportovec se tam chce dostat,“ říká hvězda českého týmu Julie Doležilová.

Postup ragbistek by se rovnal senzaci. Ať už kvůli kvalifikační konkurenci, nebo proto, že by byly jediným kolektivem na olympiádě v české části olympijské vesnice. Hráčky ale nechtějí čekat až do Los Angeles.

„Můžu s hrdostí říct, že jsme připravení, plné síly. Chceme to už teď,“ ujišťuje Lucie Roczyn.

Osmnáctiletá Štěpánka Sluková teprve před pár dny maturovala na střední zdravotnické škole a v dospělé reprezentaci si teprve zvyká. Ale i ona má jasno.

„Víme, že náš tým na to má. V kvalifikaci se mají na co těšit. Můžeme se vítat s Paříží,“ líčí.

Pro české ragby by případná účast na olympiádě znamenala historický zlom. Je zjevné, že by to tradiční sport posunulo do jiné sféry.

„Ženské ragby už není vnímáno jako něco špatně. Obrovsky se to posunulo. Považuju to za obrovský skok. Olympiáda by byl hodně rychlý urychlovač,“ říká Chalupa.