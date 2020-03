Van Gerwen ukončil sérii bez trofeje. Na UK Open se blýskl perfektní "devítkou" | iSport.cz

Oba finalisté předvedli na cestě do rozhodujícího klání dominantní výkony. Velšan Price vyřídil krajana Jonnyho Claytona 11:4, Van Gerwen povolil světové osmičce Darylu Gurneymu ještě méně a vypláchl jej poměrem 11:3. Světová jednička k jasné výhře dokráčela i díky zavření na devět šipek.

Finále ze začátku vypadalo taky jako jasná záležitost, Gerwyn Price vedl už 5:1. Pak ale „Mighty Mike“ zabral, dotáhl stav na 7:7 a pak se i díky zavření 136 v šestnáctém legu dostal do vedení 9:7. Priceovi se pak ještě povedlo snížit, Van Gerwen si ale nenechal triumf utéct a nakonec zvítězil 11:9.

„Je to velké vítězství, moc to pro mě znamená. Byl to fenomenální turnaj, ve kterém jsem musel hrát proti několika hráčům Premier League, což nebylo snadné. Ale hrál jsem velmi dobře a moc jsem nekazil,“ pochvaloval si nizozemský šampion, který navíc brzy očekává další radost v podobě narození druhého potomka, syna Michaela.

Vítězství na UK Open znamená nejen sto tisíc liber (2,9 milionu korun) navíc na Van Gerwenově účtu, ale i ukončení tříměsíčního čekání na turnajový triumf. Takhle suché období zažil fenomenální šipkař naposledy před devíti lety.

Mnozí jeho horší vstup do roku 2020 přisuzovali tomu, že začal hrát s jinými šipkami, sám Van Gerwen to ale odmítá. „S mými šipkami to nemá nic společného, to všichni ví. Když si budu hrát svou hru, nikdo mě neporazí. To jsem dnes předvedl, ale musím to dokazovat pravidelně,“ prohlásil. „V tomhle turnaji jsem dokázal, proč jsem nejlepší. Mojí silnou stránkou je držet hráče pod tlakem v každém legu, a to se mi dnes povedlo. Citím se dobře a chci toho vyhrát ještě víc,“ dodal šampion.

Na UK Open se představil i jediný český zástupce na okruhu PDC, Karel Sedláček. Na úvod zazářil výhrou 6:0 nad Adamem Huntem, ve druhém kole přehrál 6:2 Barrieho Bates, než ho ve třetím zastavil Joe Murnan výsledkem 3:6.