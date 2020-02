Šipkař Smith zazářil v Premier League. Devítkou udělal radost i svým synům | iSport.cz

Prohrával 1:2, stoupl si před terč a přišla první 180, následně další a zvládl i zbylých 141 bodů, které uzavřel dvojnásobkem 12. Michael Smith se ve čtvrtek zapsal do historie Premier League, když jako teprve pátý hráč dokázal v této soutěži uzavřít hru na pouhých devět šipek. Naposledy to dokázal před třemi lety Adrian Lewis.

„Je to nepopsatelný pocit, úžasné. Nikdy jsem devítku v televizním zápase nehodil, je to něco speciálního. Nikdy v životě jsem necítil, aby mi tak rychle bušilo srdce,“ přiznal Smith.

