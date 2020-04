Šipky i v době koronaviru! Startuje česká obdoba Premier League | iSport.cz

Sportovní svět výrazně ovlivňuje koronavirová pandemie. Rušeny či přesouvány jsou ty největší akce včetně olympijských her, hokejového mistrovství světa či fotbalového EURO. V době, kdy v Čechách vidina zápasu směřuje snad jen na počítače či konzole vzniká ve světě šipek absolutně nový projekt s názvem Česká šipková Premier League 2020, který odstartuje v úterý 7. dubna. V přímém přenosu budete moci sledovat ty nejlepší tuzemské šipky. Jak je to možné? Kdo bude hrát? A jakým systémem?

„Nás koronavir nezastaví!“ Vševypovídajícím heslem se řídili iniciátoři zbrusu nového projektu, kterým je Česká šipková Premier League 2020, jenž odstartuje v úterý 7. dubna. Jak už název napovídá, inspirovali se populární PDC Premier League Darts, které se účastní nejlepší hráči světa.

Česká verze bude v době pandemie jakousi její menší sestrou. Rozdíl bude vlastně pouze v tom, že za hráči nebudou řádit stovky fanoušků – to by během nouzového stavu ani nešlo.

Šipky ale umožňují i souboj hráčů, kteří mohou v tu samou chvíli být na dvou různých místech. A v tom je právě ten klíč.

Dlouhodobé soutěže se zúčastní 10 špičkových českých šipkařů, kteří budou pod drobnohledem webkamer. Všechny zápasy budou streamované na TV Tipsport.

Smyslem dlouhodobého turnaje je nejen možnost veřejnosti představit nejlepší české šipkaře, ale zároveň bude mít i charitativní význam. Za každou hozenou „180“ poputuje prostřednictvím Nadace Tipsport 500 Kč na nákup zdravotnického materiálu (roušek, ventilátorů atd.) pro boj proti korovaviru.

Kdo že se premiérového ročníku ČŠPL zúčastní? Daniel Barbořák, Adam Gawlas, Pavel Jirkal, Michal Ondo, Michal Šmejda, Ondřej Kysilka, David Rosí, Alexander Mašek, David Písek a Tomáš Houdek.

Ano, čtete správně. Ve výčtu není Karel Sedláček, který získal jako první Čech v historii PDC Tour Card. „Nemůže se zúčastnit. PDC oznámila, že z důvodu podepsaných smluv nemohou držitelé PDC Tour Card hrát žádné soutěže jakkoliv vysílané (tj. i na internetu),“ objasnil absenci současné největší hvězdy českých šipek organizátor Pavel Korda.

Systém České šipkové Premier League 2020

V první fázi soutěže (9 kol) hráči odehrají zápasy každý s každým na 6 vítězných legů. Poslední dva ze soutěže vypadávají.

V druhé části (7 kol) se 8 postupujících utká opět každý s každým na 7 vítězných legů. Výsledky z první části ligy se počítají. První 4 postoupí do finálového večera.

Ve finálové části se utká první se čtvrtým a druhý se třetím po základní části. Vítězové se utkají o titul vítěze České šipkové Premier League 2020. Semifinále i finále se bude hrát na 10 vítězných legů.

Systém zápasu

Duel začíná rozhozem na střed o to, kdo bude začínat. Jako první bude na střed házet hráč uvedený v rozpise na prvním místě. Hodnoty rozhozu jsou: 50 – červený střed; 25 – zelený střed; mimo. Pokud oba hráči hodí stejnou hodnotu. Hod na střed se opakuje v obráceném pořadí a to až do rozhodnutí.

Všichni hráči budou mít ve svém domácím prostředí připravenou webkameru, pomocí které bude možné sledovat každou odhozenou šipku. Hráči po každém svém hodu nahlásí počet hozených bodů. Diváci uvidí najednou oba terče a také aktuální skóre či statistiky.

O pořadí v tabulce rozhoduje:

1. Počet bodů (za výhru hráč získá do tabulky jeden bod)

2. Rozdíl +/- legů

3. Počet vyhraných legů proti podání

4. Nejvyšší zahraný průměr v jednom zápase

5. Rozhoz na 9 šipek

Hrací termíny (všechny hrací dny se začíná hrát v 20:00, konec cca 23:00):

1. fáze

Úterý 7. 4. – 1. kolo (5 zápasů na 6VL)

Středa 8. 4. – 2. kolo (5 zápasů na 6VL)

Čtvrtek 9. 4. – 3. kolo (5 zápasů na 6VL)

Středa 15. 4. – 4. kolo (5 zápasů na 6VL)

Čtvrtek 16. 4. – 5. kolo (5 zápasů na 6VL)

Středa 22. 4. – 6. kolo (5 zápasů na 6VL)

Čtvrtek 23. 4. – 7. kolo (5 zápasů na 6VL)

Středa 29. 4. – 8. kolo (5 zápasů na 6VL)

Čtvrtek 30. 4. – 9. kolo – (5 zápasů na 6VL)

2. fáze

Středa 6. 5. – 10. kolo (4 zápasy na 7VL)

Čtvrtek 7. 5. – 11. kolo (4 zápasy na 7VL)

Středa 13. 5. – 12. kolo (4 zápasy na 7VL)

Čtvrtek 14. 5. – 13. kolo (4 zápasy na 7VL)

Středa 20. 5. – 14. kolo (4 zápasy na 7VL)

Čtvrtek 21. 5. – 15. kolo (4 zápasy na 7VL)

Středa 27. 5. – 16. kolo (4 zápasy na 7VL)

Finále

Čtvrtek 28. 5. – 2x semifinále, finále (3 zápasy na 10VL)